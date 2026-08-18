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出版：2026-Aug-18 17:00
更新：2026-Aug-18 17:00

奇趣天地全線文具限時88折 淘大/圍方黃埔等8大分店同步 水樽餐盒皆享折扣

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Joe35

奇趣天地全線文具限時88折 淘大/圍方黃埔等8大分店同步 水樽餐盒皆享折扣

新學年即將開始，學子正為添置開學用品作最後衝刺。連鎖玩具及文具百貨「奇趣天地」(Wonderland Superstore)宣布，推出「開學 Easy Go！」限時優惠。由即日起至920日，全線8間門市同步推出文具及精品大減價，幫助家長與學生輕鬆入手新學期裝備。

本次開學優惠極具誠意，減價涵蓋「文具部」及「卡通文具用品」，家長與學子可於門市購買文具產品即可享有全線88折優惠。除了書寫工具，精品部的開學必備實用品，同樣納入減價行列，包括多款精美學生餐盒、保溫瓶以及水樽，皆享有同等折扣。此外，部分指定款式的精選文具及美術用品，更會以低於88 折的特價發售。

「開學 Easy Go！」限時優惠設有使用條款。所有特價、優惠價商品及極少數特定貨品不設額外折扣。市民如有任何疑問，可直接向各分店的職員查詢。

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奇趣天地全線門市詳情：

淘大店：九龍牛頭角道 77 號淘大花園商場一期一樓 F58-60 F121-125 號舖

黃埔店：九龍紅磡黃埔花園第三期百寶坊地下 35 號舖

油塘店：九龍油塘高超道 38 號大本型三樓 315 號舖

大圍店：沙田大圍圍方商場 5 518 號舖

沙田店：新界沙田正街 3-9 號希爾頓中心商場三樓 37 號舖

荃灣店：新界荃灣荃華街 3 號悅來坊商場地庫一層 B125 號舖

青衣店：新界青衣城商場一期二樓 204-205 號舖

大埔店：大埔安邦路 8 10 號大埔超級城 B 1 124-125 號舖

查詢及詳情：奇趣天地

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