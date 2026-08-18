奇趣天地全線文具限時88折 淘大/圍方黃埔等8大分店同步 水樽餐盒皆享折扣

新學年即將開始，學子正為添置開學用品作最後衝刺。連鎖玩具及文具百貨「奇趣天地」(Wonderland Superstore)宣布，推出「開學 Easy Go！」限時優惠。由即日起至9月20日，全線8間門市同步推出文具及精品大減價，幫助家長與學生輕鬆入手新學期裝備。
本次開學優惠極具誠意，減價涵蓋「文具部」及「卡通文具用品」，家長與學子可於門市購買文具產品即可享有全線88折優惠。除了書寫工具，精品部的開學必備實用品，同樣納入減價行列，包括多款精美學生餐盒、保溫瓶以及水樽，皆享有同等折扣。此外，部分指定款式的精選文具及美術用品，更會以低於88 折的特價發售。
「開學 Easy Go！」限時優惠設有使用條款。所有特價、優惠價商品及極少數特定貨品不設額外折扣。市民如有任何疑問，可直接向各分店的職員查詢。
奇趣天地全線門市詳情：
淘大店：九龍牛頭角道 77 號淘大花園商場一期一樓 F58-60 及 F121-125 號舖
黃埔店：九龍紅磡黃埔花園第三期百寶坊地下 35 號舖
油塘店：九龍油塘高超道 38 號大本型三樓 315 號舖
大圍店：沙田大圍圍方商場 5 樓 518 號舖
沙田店：新界沙田正街 3-9 號希爾頓中心商場三樓 37 號舖
荃灣店：新界荃灣荃華街 3 號悅來坊商場地庫一層 B125 號舖
青衣店：新界青衣城商場一期二樓 204-205 號舖
大埔店：大埔安邦路 8 及 10 號大埔超級城 B 區 1 樓 124-125 號舖
查詢及詳情：奇趣天地