奇趣天地全線文具限時88折 淘大/圍方黃埔等8大分店同步 水樽餐盒皆享折扣

新學年即將開始，學子正為添置開學用品作最後衝刺。連鎖玩具及文具百貨「奇趣天地」(Wonderland Superstore)宣布，推出「開學 Easy Go！」限時優惠。由即日起至9月20日，全線8間門市同步推出文具及精品大減價，幫助家長與學生輕鬆入手新學期裝備。

本次開學優惠極具誠意，減價涵蓋「文具部」及「卡通文具用品」，家長與學子可於門市購買文具產品即可享有全線88折優惠。除了書寫工具，精品部的開學必備實用品，同樣納入減價行列，包括多款精美學生餐盒、保溫瓶以及水樽，皆享有同等折扣。此外，部分指定款式的精選文具及美術用品，更會以低於88 折的特價發售。