澳門首間7-Eleven概念店 限量爆旋陀螺/盲盒專區/聯乘產品 多個開幕限定優惠

7-Eleven首間澳門概念店近日已經正式開幕，店內加入潮玩、盲盒及特色精品，同時有7CAFÉ及7仔食檔，將便利店購物、潮玩收藏及鮮食體驗集合於同一空間。為慶祝開幕，店舖即日起至8月25日亦推出多項限定優惠，燒賣及魚蛋優惠價$11/10粒、7CAFÉ即磨咖啡$11/杯等。

首間澳門概念店登場 加入潮玩及收藏專區

新店延續7-Eleven近年在香港推出概念店的方向，重新規劃店內空間，貨架沿兩側牆身向店內延伸，加入不同商品專區，讓購物時可以逐區探索。整體設計以7-Eleven標誌性的綠色為主調，配合燈光及自然光，與傳統便利店的陳列方式有所不同。

店內亦有人氣精品及盲盒專區，集合集換式卡牌、JOGUMAN、Sanrio characters盲盒，以及7-Eleven獨家「7-Eleven meets niko and …」聯乘產品等。開幕期間更有爆旋陀螺UX-21煉獄下界三陀螺套裝限量發售，每套$279，每人每日限購爆旋陀螺系列產品1件；另外亦率先推出3款澳門特色解壓玩具，每件$65。