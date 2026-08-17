論人物︱陳詠燊大館策展《拍住上》 藉港產片精神抗逆 激勵重拾互撐力量(有片)

中環「大館」今年再度以香港流行文化為題，找來導演陳詠燊(Sunny)、張蚊，策展《拍住上—光影裡並肩馳騁的我們》展覽，回應社會低迷氣氛，透過橫跨多個年代的港產電影宇宙，把觀眾帶入一個個熟悉的電影場景，讓觀眾回想香港電視的豐富與輝煌。Sunny借「拍檔電影」的精神，隱喻港人迎難而上的堅韌，在逆境中互相傳遞溫暖，鼓勵市民同舟共濟，並肩同行闖過時代關卡。 文：Jeff Szeto 圖：林俊源 協力：Rachel Kee 去年已為大館策展《光影邊緣—香港電影的臥底世界》的Sunny，受訪時就坦承：「今次其實想致敬拍檔電影。」他指大館近年持續深耕本土文化，數年前就有關於街頭美學的《大館霓脈》，之後又舉辦樂壇「煇黃傳奇」的《曲詞印記：顧嘉煇 x 黃霑 x 粵語流行曲》，「去年大館展覽切入點轉向香港電影，所以就有《光影邊緣》這個以臥底電影為題材的展覽。」

由於《光影邊緣》大受歡迎，今年大館邀請原班人馬，再辦一次港產片為題的活動，Sunny與團隊在揀選題材時，就落在「拍檔電影」這題目上。他指這兩年社會氣氛低迷，希望展覽可以燃起觀眾重拾互撐的無私，「拍檔不只是兩個角色，可以是一個團隊的互信，大家信任對方、願意互撐，才可令作品馳騁去更遠的地方。」因此觀眾在活動裡看到的，不只是港產片的經典元素，更像一次把銀幕互助關係延伸至現實，一起同行作戰的集體記憶。

反映年代價值與氣氛 「拍檔電影」從來不算是一種類型片。Sunny挑選電影時，又希望該戲能反映當時的社會面貌，他直言策展過程其實比想像困難，「今次展出的電影，準則希望齣戲要有幽默感、要正面而且溫馨，同時又要保留一定動作與歷險感，觀眾睇得開心之餘，又感到《拍住上》精神。」展覽籌辦初期，他要求團隊每個年代不宜揀太多作品，否則會淹沒不同年代的價值觀，「雖然八、九十年代是港產片的高峰，我堅持只揀小量，因為想呈現每個年代觀眾相信的價值。」

展覽電影由六十年代的《黑玫瑰》(1965年)，去到近年的《臨時劫案》(2024年)。Sunny指這批作品正書寫著該年代的生活方式與想像，觀眾也應該能感受到電影呈現的時代符號與信仰，「其實大家在揀戲時曾經不斷辯論、互相篩走對方的選取，從而慢慢砌出現在的清單。因為有些戲劇情好睇，但視覺未夠風格化，不夠特色被呈現；亦有某些作品雖受歡迎，像同事提出《九龍城寨之圍城》，內裡亦有『城寨四子』做拍檔，但它是一部2024年幻想七、八十年代的電影，不能真實反應當時社會面貌，最後都是放棄。」因此最後能留到《拍住上》展場的電影，都是經過團隊反覆取捨。

轉譯電影精神成故事 演藝學院電影電視藝術系修讀的Sunny，畢業後即跟隨馬偉豪導演擔任編劇，他稱最想把師傅執導的作品放入展覽，但兩次都選擇放棄，「《新紮師妹》雖然是一齣愛情喜劇，但戲裡同樣有『臥底』及『拍檔』的元素，最後不能在展覽裡呈現，是因為戲中的場景視覺元素未夠強烈。」在《拍住上》眾多展品中，以《警察故事III超級警察》(1992年) 1:1比例的直昇機懸掛在展場中間最為矚目， Sunny強調他的策展使命，並不是只做一個可拍照打卡的布景，而是要把電影的精神轉譯成故事，「觀眾現場看見展品時，先會產生驚訝之情，而勾起對經典電影的情緒。」

二度擔任策展人，Sunny既要顧及不熟香港電影的旅客，觀賞時能夠輕鬆投入，亦要讓熟悉港產片的影迷得到滿足感，「這次策展要平衡很多東西，用一個展覽去講故事，我們既想讓觀眾有得玩、有互動，又不能失去當中的精神。」他除了多謝張蚊及團隊的幫忙，亦希望觀眾感受到展《拍住上》的核心，「大家看完展覽後，令大家記住我們香港人、電影人，甚至所有來看的人，我們一直以來的成功，都是依靠互相支持互撐，希望大家重拾拍住上的精神，繼續向前走行。」

戲裡戲外拍住上 除了有上述介紹過的電影外，在《拍住上》展覽裡還有《最佳拍檔》系列電影(1982年)、《縱橫四海》(1991年)、《92黑玫瑰對黑玫瑰》(1992年)、《特警新人類》系列電影(1999年)、《寶貝計劃》(2006年)及《盲探》(2013年)等多齣電影經典場景，Sunny不但把戲裡精神復刻，場內亦會播放多段電影人訪問，分享他們在戲裡戲內「拍住上」，「由於版權限制，所有訪問影片只會在展場內播放，之後不會在網上看到。今次重中之中就是有我偶像阿Sam(許冠傑)，大談拍《最佳拍檔》時的花絮，又有劉德華、鄭秀文、文念中、麥啟光、任賢齊及林家棟的分享。」

此外，他又網羅近代接近二十位新一代動作演員的演出精華片段，他直言這條影片花了不少心思製作，因為很多電影上映後幾年，不少菲林拷貝已經找不到，甚至可能已經消失。「製作這條向新一代動作演員致敬的影片，無論是剪接上或行政上，都有一定困難，裡面看到的影片，是團隊花了很多時間重新找回素材，再剪接成一條讓觀眾了解電影業幕後精神的影片。」Sunny用《拍住上》鼓勵所有人：即使現在遇上逆境，只要大家維持互信、並肩作戰，便能如同一支專業電影團隊般，在困局中開闢出全新出路。