裕華國貨第6屆康樂棋擂台賽 揉合王家衛電影對白推AI宣傳片 9月報名10月決戰佐敦總店(有片)

傳統民間娛樂遊戲「康樂棋」，即將再度掀起熱潮，裕華國貨宣布，將於今年舉辦「2026年度裕華第6屆康樂棋擂台之《東邪西毒：決戰炮台山》」。這項兼具傳統文化與競技趣味的活動，將於9月1日下午2時起接受公眾報名，賽事名額有限，額滿即止。

本屆賽事特別注入港產電影情懷，大會特別製作一條充滿電影感的AI宣傳影片，更以王家衛經典電影《東邪西毒》、《花樣年華》及《重慶森林》的對白意境，將傳統棋局比擬為武林對決，文案寫道：「鳳梨罐頭會過期，但只要手上一日還有射子，局就還未完。」向全港民間康樂棋高手發出召集令，呼籲市民踴躍參加今次擂台賽。主辦方打破傳統的宣傳手法，獲得網民力留言大讚文案充滿心思。