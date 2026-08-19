裕華國貨第6屆康樂棋擂台賽 揉合王家衛電影對白推AI宣傳片 9月報名10月決戰佐敦總店(有片)

傳統民間娛樂遊戲「康樂棋」，即將再度掀起熱潮，裕華國貨宣布，將於今年舉辦「2026年度裕華第6屆康樂棋擂台之《東邪西毒：決戰炮台山》」。這項兼具傳統文化與競技趣味的活動，將於9月1日下午2時起接受公眾報名，賽事名額有限，額滿即止。
本屆賽事特別注入港產電影情懷，大會特別製作一條充滿電影感的AI宣傳影片，更以王家衛經典電影《東邪西毒》、《花樣年華》及《重慶森林》的對白意境，將傳統棋局比擬為武林對決，文案寫道：「鳳梨罐頭會過期，但只要手上一日還有射子，局就還未完。」向全港民間康樂棋高手發出召集令，呼籲市民踴躍參加今次擂台賽。主辦方打破傳統的宣傳手法，獲得網民力留言大讚文案充滿心思。
《東邪西毒：決戰炮台山》」賽事選址於裕華國貨佐敦總店舉行。康樂棋作為幾代香港人的童年回憶，玩法講究「一進一退」策略與精準度。近年主辦方積極推廣傳統康樂棋，讓這項民間技藝得以傳承。本次比賽不但是技藝較量，市民又可重溫昔日情懷。有興趣參賽的市民，可於指定日期報名參加，有機會贏得豐富禮品。
裕華第6屆康樂棋擂台之《東邪西毒：決戰炮台山》詳情：
決賽日期：10月3日至10月31
地點：九龍彌敦道301-309號裕華國貨總店5樓展覽廳
報名日期：2026年9月1日下午2時起
截止日期：名額有限，額滿即止
查詢：裕華國貨