TEEMTONEfai 甜筒暉實體店登陸上環！必試創意雪糕 $50起食海鹽青花椒/荔枝碧螺春口味 即睇開業優惠

本地新派雪糕代表TEEMTONEfai 甜筒暉10周年，品牌首度於上環摩羅上街開設實體店，並將於 8 月 21 日試業，雪糕迷必試！新店除以復古美學為裝修布置外，更推出多款結合中式茶香與川辛香料的獨家新口味，如海鹽青花椒、大紅袍川花椒黑芝麻、荔枝碧螺春等，風味只此一家，下文即睇詳情！

TEEMTONEfai過往不時以快閃店形式於各大型商場及活動現身，憑其玩味十足的造型及大膽色彩打響品牌知名度。今次首間新店特別選址上環摩羅上街，毗鄰上環文武廟，街區充滿歷史感與老香港街道風情，與品牌過去十年一直以來玩轉復古，大膽的視覺風格而聞名的品牌基因不謀而合！店內裝潢亦與周圍文化氣息四溢的環境相映成趣，深啡色木質牆面配搭現代感十足的金屬元素，再輔以明亮天花燈光，編織出烈的時空對比美感。最吸睛的莫過於木牆上一隻精心雕琢的立體金龍掛牆裝飾，滿載 80年代香港的豪邁氣勢，為顧客提供味覺及官能上的雙重享受，食雪糕之前記得打卡！

TEEMTONEfai一向堅持選用天然真實食材、零人工色素及添加劑， 今次新店特別推出一系列新口味，將中式茗茶、辛香料及香港人喜歡的食材製作冰涼軟滑的雪糕。心水推介「海鹽青花椒」，以海鹽鹹香碰上青花椒椒麻，香氣突出，入口刺激醒胃，令人一試難忘。而茶味系列亦創意十足，「焦糖蘋果大紅袍」將焦糖香與醇厚茶韻完美融合，甜而不膩；「荔枝碧螺春」則入口清新淡雅，果香與茶香交織，兩款同樣必試。新口味方面還有白桃烏龍、大紅袍川花椒黑芝麻、紅棗紫米、檸檬甘草薑茶雪葩雪葩等，夏天消暑必試！

超值開張限定優惠

除此之外，TEEMTONGfai 亦推出十週年開張限定優惠。凡於8月21及22日光顧的首50位顧客即可免費獲贈 TEEMTONEfai 品牌特別版雪糕小匙一隻（數量有限，送完即止）。此外，由8月21至31日，顧客購買雪糕券（每張面值 $50）可享買 10 送 2 優惠；購買 10 杯裝雪糕 Box Set ($400) 同樣享買 10 送 2 優惠，額外多送 2 杯（每杯價值 $50）。

地址：上環摩羅上街 19 號地下

營業時間：8 月 21 日起，12pm – 7pm

價錢：細杯 $50（1至2款）、大杯 $75（1至3款），香蕉船 $85；自家製窩夫脆筒另加 $10。