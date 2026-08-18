香港迪士尼擴建獨有Pixar與Marvel園區 新增無邊實境劇場匯演+展館

迪士尼粉絲注意！在日前圓滿舉辦的D23迪士尼全球粉絲大會上，大會預告香港迪士尼全新Pixar與Marvel主題體驗即將登場，當中包括Pixar主題無邊實境劇場匯演及大規模擴建Marvel主題園區，各位粉絲不妨密切留意。

全新Pixar主題無邊實境劇場匯演將亮相！

Pixar與Marvel主題作為香港迪士尼獨有園區，將會迎來全新篇章。在「反斗奇兵大本營」內，一座全新的大劇場將會登場，多位Pixar著名創作人包括《沖天救兵》編劇 Bob Peterson、《玩轉腦朋友 2》導演 Kelsey Mann，以及《反斗奇兵 5》故事總監 Jason Katz將會攜手打造原創故事，為觀眾帶來全新Pixar主題無邊實境劇場匯演。

匯演除了集結多位個經典《反斗奇兵》好友角色如胡迪、翠絲、巴斯光年、抱抱龍等，園區更加推出劇場匯演的原創角色—Poppy。作為劇場匯演的主角，毛絨玩具Poppy跟隨小主人Aria從香港搬到安仔家隔壁。每當她感到緊張或不知所措時，總會蜷縮成⼀個小球。為了幫助Poppy適應並融入新環境，安仔的玩具紛紛出動，分享他們對友誼的獨到見解。匯演同時融入一連串香港本地元素，涵蓋中國象棋、搖鼓、地道蛋撻等，增強本地粉絲的共鳴感。迪士尼特別為Poppy創作的2首原創歌曲，訴說這段關於成⻑與友誼的故事。