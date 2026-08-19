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出版：2026-Aug-19 10:00
更新：2026-Aug-19 10:00

救世軍推「俯瞰」展覽+工作坊 免費入場了解離異家庭的傷與痛

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Joe23

救世軍將於822日及23日舉辦《「俯瞰」── 離異家庭的自癒與適應之路》展覽，透過展出離異家庭的藝術創作和互動工作坊，除了讓公眾了解他們的傷痛，並且學習陪伴與關懷離異家庭。活動免費入場，各位不妨入場參觀。

離異家庭的自癒與適應之路

救世軍將於8月22日及23日舉辦《「俯瞰」── 離異家庭的自癒與適應之路》展覽。

活動設有4大互動展區，展出多幅離異家庭的藝術作品，讓訪客了解他們的心路歷程。內容包括：

  • 「家庭拼圖」：展現家庭組合的多樣性，打破社會定型，重新定義「家」與「愛」的本質。

  • 「孩子的心靈地圖」：將「旅途．童在冊」具像化，以互動小島呈現讓孩子在家庭變動中站穩的五個關鍵元素，深度了解孩子的內心世界。

  • 「家長的自癒之路」：通過「抱抱自己卡」給予正面、溫暖信息，為家長帶來溫柔陪伴，見證他們的強大韌性。

  • 「重生．生命樹」：展出離異家庭的藝術創作，感受風暴過後更為深厚的生命根基。

親手設計專屬自拍鏡

活動同步設有導賞團及自拍鏡工作坊，訪客不但可以透過社工的介紹，深入認識創作者的故事，更可即場創作專屬的 《自拍·自愛》隨身鏡，藉此鼓勵訪客在鏡中看見自己、肯定自己。

免費帶走限定紀念品+「離異自癒包」

入場人士可免費抽選「抱抱自己」金句卡及獲贈「抱抱仔」限定紀念品，紀念參展時光。離異家庭亦可即場領取包含實用資訊的「離異自癒包」，將自癒正能量帶回家。

抱抱仔

「抱抱仔」限定紀念品

《「俯瞰」── 離異家庭的自癒與適應之路》展覽

開放日期：2026 年 8 月 22 日 (六) 至 8 月 23 日 (日)

開放時間：10:30 – 17:30（8 月 23 日最後入場時間為 15:30）

展覽地點：深水埗黃竹街 13 號一樓 (Colour Brown Coffee)

導賞及工作坊詳情

○ 場次 1：2026 年 8 月 22 日 (六) 11:00 - 12:00

○ 場次 2：2026 年 8 月 22 日 (六) 15:00 - 16:00

○ 場次 3：2026 年 8 月 23 日 (日) 11:00 - 12:00

對象：廣大公眾人士（每團限額 15 人，費用全免）

報名連結

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