救世軍推「俯瞰」展覽+工作坊 免費入場了解離異家庭的傷與痛

救世軍將於8月22日及23日舉辦《「俯瞰」── 離異家庭的自癒與適應之路》展覽，透過展出離異家庭的藝術創作和互動工作坊，除了讓公眾了解他們的傷痛，並且學習陪伴與關懷離異家庭。活動免費入場，各位不妨入場參觀。

救世軍將於8月22日及23日舉辦《「俯瞰」── 離異家庭的自癒與適應之路》展覽。

「家長的自癒之路」：通過「抱抱自己卡」給予正面、溫暖信息，為家長帶來溫柔陪伴，見證他們的強大韌性。

「孩子的心靈地圖」：將「旅途．童在冊」具像化，以互動小島呈現讓孩子在家庭變動中站穩的五個關鍵元素，深度了解孩子的內心世界。

活動設有4大互動展區，展出多幅離異家庭的藝術作品，讓訪客了解他們的心路歷程。內容包括：

親手設計專屬自拍鏡

活動同步設有導賞團及自拍鏡工作坊，訪客不但可以透過社工的介紹，深入認識創作者的故事，更可即場創作專屬的 《自拍·自愛》隨身鏡，藉此鼓勵訪客在鏡中看見自己、肯定自己。

免費帶走限定紀念品+「離異自癒包」

入場人士可免費抽選「抱抱自己」金句卡及獲贈「抱抱仔」限定紀念品，紀念參展時光。離異家庭亦可即場領取包含實用資訊的「離異自癒包」，將自癒正能量帶回家。