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出版：2026-Aug-18 15:00
更新：2026-Aug-18 15:00

吉野家聯乘《新世紀福音戰士》粉絲必搶超抵精品 $10磁吸掛件/$38溫變丼碗 打卡3大主題店

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吉野家聯乘《新世紀福音戰士》粉絲必搶超抵精品 $10磁吸掛件/$38溫變丼碗 打卡3大主題店

吉野家聯乘《新世紀福音戰士》粉絲必搶超抵精品 $10磁吸掛件/$38溫變丼碗 打卡3大主題店

吉野家聯乘經典動畫《新世紀福音戰士》！由8月18日起，香港吉野家首度聯乘人氣動畫《新世紀福音戰士》（EVANGELION），今次活動特別打造了三間專屬主題限定店，店內佈滿EVA角色及機體裝飾，粉絲一定要去打卡！今次合作更推出兩款極具收藏價值的實用精品，只要惠顧任何食品，即可以超低價換購充滿驚喜的感溫變色丼碗及精緻磁吸掛件，大家一於把握機會搶購！

圖片1 能量補完計劃溫變丼碗 5 能量補完計劃溫變丼碗 3 能量補完計劃磁吸掛件 能量補完計劃磁吸掛件 0 能量補完計劃磁吸掛件 1

必搶吉野家Yoshinoya x 新世紀福音戰士聯乘周邊

這次聯乘最具話題性的絕對是兩款限定實用精品！首推「能量補完計劃溫變丼碗」（加購價 $38），碗身設計充滿巧思，外形為充滿科技感的神秘紫黑色調，但只要注入熱騰騰的食物，碗身表面便會瞬間浮現出經典的機體圖案與角色造型，冷卻後又會逐漸隱沒，視覺效果滿分！溫變丼碗合共有6款隨機派發，當中更隱藏了一款極具收藏價值的集合款，粉絲必儲！另外還有「能量補完計劃磁吸掛件」（加購價 $10），合共5款隨機款式。掛件採用迷你尺寸設計，細緻還原了初號機、2號機、零號機等經典機體，以及一眾主角群的獨特造型，可以吸附於家中雪櫃、辦公室鐵櫃或金屬層架，甚至當作便條夾使用，輕鬆點綴生活角落。

主題店地址： 
九龍旺角豉油街 60-102 號鴻都大廈 12-13 號地舖 
香港中環干諾道中 15-18 號大昌大廈地舖 
九龍深水埗深旺道 28 號 V Walk 地下 G-2 號舖

能量補完計劃溫變丼碗 能量補完計劃磁吸掛件 6 能量補完計劃溫變丼碗 1 能量補完計劃溫變丼碗 4 能量補完計劃溫變丼碗 2 能量補完計劃磁吸掛件 2

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