假日好去處 | 巨型貓咪裝置登陸深水埗　從布藝舊物看見人情工藝

香港設計中心於 DX 設計館帶來兩個以深水埗為核心的展覽：《喵遊記—以貓連城 布繫社區》及《尋街・見物—深水埗》。展覽由即日起至 11 月 2 日舉行，透過貓、布藝、舊物與街角故事，帶領觀眾以新的角度走進社區，重新感受深水埗的人情、工藝與城市記憶。今個展覽呼應 DX 設計館「設計好，好設計」的理念，不只是展示作品，更希望讓設計回到生活之中。深水埗向來以布市場、五金店、電子零件、舊物交易及街坊網絡見稱，這些看似平凡的日常元素，正是城市文化最有溫度的一面。兩個展覽同樣以設計作為切入點，讓觀眾在熟悉的城市風景中，發現被忽略的細節與故事。

巨型貓咪裝置登陸深水埗

《喵遊記—以貓連城 布繫社區》以「觸動設計」為主題，由香港設計中心與 Art Dreamers 創辦人簡浩然共同策劃。展覽從深水埗的紡織傳統出發，在 DX 設計館前館設置一隻巨型貓咪裝置，以貓作為親切而容易引起共鳴的形象，串連人、動物與社區之間的關係。

巨貓外衣由深水埗市場及配件店搜集的布料、鈕扣與拉鍊拼成，並由超過 130 位學生及公眾人士參與製作。展覽亦設互動元素，包括播放與動物救援組織阿棍屋合作製作的待領養貓咪影片，傳遞「領養，不棄養」訊息；觀眾亦可進行「貓咪人格」測試，下載本地藝術家繪製的電子背景圖。配合講座及工作坊，展覽將布藝、社區故事與動物關懷連結起來，以輕鬆方式延續深水埗的工藝記憶。