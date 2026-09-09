強強聯手翻轉消費生態 富邦銀行（香港）攜手ShopBack推出「富邦iN ShopBack Visa 白金卡」

隨著網購普及與消費者理財觀念轉變，香港消費者在購物時越來越追求精明與實惠，格價與計算回贈已成為日常生活習慣。為精準捕捉這種心態，富邦銀行（香港）與金融科技平台ShopBack強強聯手，隆重推出全新「富邦iN ShopBack Visa白金卡」。這項合作不僅是傳統銀行與新興金融科技平台的跨界突破，更打破了傳統信用卡短暫推廣的局限，為本地消費者帶來無縫且持續的現金回贈體驗。 強強聯手 高效執行力促成跨界合作 ShopBack作為業務遍及全球13個國家及地區的知名現金回贈平台，選擇香港作為集團全球首個推出聯營卡的市場，足見對本地消費潛力的重視。香港是 ShopBack在東亞區域最具戰略價值的市場之一，用戶消費力強並高度認同現金回贈的價值主張。目前ShopBack在港用戶已突破 100 萬，並積極邁向年底200萬目標。

「由首次接觸到8月3日正式推出，前後不到一年。這份執行速度，本身就是我們選擇富邦銀行（香港）的最好解釋。」ShopBack商務總監（香港及台灣）紀德康（Cahill Kei）表示，ShopBack與富邦銀行高級副總裁-數碼銀行、數據及支付卡部主管主管吳志威（Ricky Ng）及其團隊，在遊戲化、線上及數碼化以及年輕客群三大方向上有著高度共識。富邦銀行（香港）一直致力深化數碼生活生態圈，為著重性價比、熟悉數碼科技的客戶量身打造方案——這與 ShopBack的用戶幾乎完全吻合，雙方更如期在2026年第三季順利兌現交付，展現出極高的跨界執行力。

三重疊加優惠 現金回贈打造「四贏」局面 相較於市場上許多僅靠一次性迎新推廣的信用卡，富邦銀行（香港）x ShopBack聯營卡主打優惠層層疊加的長效價值。此卡的優惠是由「富邦信用卡優惠」、「ShopBack平台優惠」以及「商戶自身優惠」三重疊加而成： 第一層（商戶常設回贈）：經ShopBack於逾600間指定商戶消費，即享常設基礎回贈。 第二層（銀行回贈疊加）：合資格網購（適用於非Shopback網購）享高達8%現金回贈（現金回贈每月上限HK$250，其後0.4%無上限）。於ShopBack綁定富邦iN ShopBack卡，並使用此卡透過 ShopBack 進行網購交易，再獲額外高達1% ShopBack回贈（旅遊類別1%和指定的30家商戶: 額外1%、其他商戶: 額外0.2%）。

第三層（快閃專屬驚喜）： 每月28號的「Fubon iN Day」，達到特定要求可享高達 28%現金回贈。

此商業模式造就「四贏」局面：消費者獲實質額外回贈；富邦銀行（香港）融入客戶網購習慣並以大專生免入息方案推動品牌年輕化；淘寶、Agoda、Trip.com 及屈臣氏等逾600家商戶獲得優質客源；ShopBack亦進一步鞏固數碼消費生態圈。 深耕日常場景 大數據洞察帶動高頻互動 這張聯營卡不僅是一項支付工具，更是連繫金融與日常生活軌跡的橋樑。ShopBack平台擁有涵蓋旅遊、時尚、電子產品及健康等多個類別的高頻消費數據，洞察到用戶跨類別消費呈現強勁增長。展望未來，ShopBack將繼續把獎勵生態由線上延伸至線下，讓金融工具更深地走入用戶的日常消費場景。