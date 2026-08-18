譚仔聯乘恆香推「麻辣老婆餅」下午茶 $28歎鹹甜麻辣組合

「譚仔麻辣老婆餅」以恆香傳統酥燒餅工藝製作，外皮酥脆，內餡加入冬瓜蓉，保留老婆餅原有的清甜口感，再混入譚仔招牌麻辣風味。入口先有冬瓜蓉的甜香，之後帶出麻辣滋味，甜味與辛香並存，口味較一般傳統老婆餅更有層次。

$99兩碗過橋米線 晚市優惠最後3日

另外，譚仔早前推出的「兩碗過橋米線」晚市優惠亦進入最後倒數。8月17日至19日晚上6時後，於全線譚仔分店惠顧，即可以$99起享兩碗過橋米線。優惠只剩最後3天，想趁優惠價食過橋米線就要把握時間。



