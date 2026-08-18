譚仔聯乘恆香推「麻辣老婆餅」下午茶 $28歎鹹甜麻辣組合

譚仔雲南米線今年適逢成立30周年，聯乘百年老字號「恆香老餅家」，將傳統老婆餅加入譚仔招牌麻辣風味，並於指定分店推出下午茶餐，售價$28，另外全日惠顧任何米線或主食，更可$8加購「麻辣老婆餅」。
$28下午茶 老婆餅配咖喱魚蛋魚腐
「譚仔麻辣老婆餅」以恆香傳統酥燒餅工藝製作，外皮酥脆，內餡加入冬瓜蓉，保留老婆餅原有的清甜口感，再混入譚仔招牌麻辣風味。入口先有冬瓜蓉的甜香，之後帶出麻辣滋味，甜味與辛香並存，口味較一般傳統老婆餅更有層次。
限定下午茶餐售價$28，包括一件「麻辣老婆餅」、一份「咖喱魚蛋魚腐雙拼」及一杯熱飲，將港式小食與麻辣老婆餅放在同一份下午茶中。想單獨試食老婆餅亦可以，全日任何時段惠顧米線或主食，即可$8加購一件「麻辣老婆餅」。
$99兩碗過橋米線 晚市優惠最後3日
另外，譚仔早前推出的「兩碗過橋米線」晚市優惠亦進入最後倒數。8月17日至19日晚上6時後，於全線譚仔分店惠顧，即可以$99起享兩碗過橋米線。優惠只剩最後3天，想趁優惠價食過橋米線就要把握時間。
*譚仔麻辣老婆餅指定供應之分店列表
地區
店名
九龍
九龍翠屏北商場店
旺角海富商場店
樂富廣場店
彩虹彩雲商場店
觀塘秀茂坪商場店
鑽石山鳳德商場店
黃大仙中心店
何文田廣場店
藍田啟田商場店
新界
將軍澳尚德商場店
將軍澳南豐廣場店
青衣長發廣場店
大埔太和邨店
天水圍天澤商場店
沙田禾輋廣場店
將軍澳彩明商場店
沙田新翠商場店
上水彩園邨店
天水圍天盛店
沙田廣源店
將軍澳寶林店
馬鞍山頌安
大埔廣福店
大圍美林店
香港
筲箕灣愛東商場店
小西灣廣場店
離島
東涌富東廣場店