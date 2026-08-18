尖沙咀美食｜朗廷酒店夏日輕盈蛋糕系列登場！網購限時8折 歎3款清新熱帶口味蛋糕

朗廷酒店夏日輕盈蛋糕系列登場

今次「夏日輕盈蛋糕系列」用來自法國 Elle & Vire Professionnel 的全新Finesse 輕忌廉炮製， 其乳脂含量較傳統忌廉減少達 28%，卻仍保留法式忌廉的幼滑質感與奶香，令甜品口感更輕盈清爽。而「夏日輕盈蛋糕系列」三款蛋糕同樣各具特色，「班蘭椰韻」在鬆軟的班蘭戚風蛋糕上加入濃郁的椰子忌廉醬與馬斯卡彭慕絲，底層配上香脆撻皮，每一口都散發著濃醇的熱帶果香，滿載悠閒的度假氣息。喜歡清新果酸的話，可試「有機香檸紅桑子法式撻」，有機香檸融合馬鞭草清香，檸檬凝醬配搭紅桑子，整體酸甜清爽。最後「琥珀拿鐵焦糖胡桃蛋糕」則是咖啡迷的必試之選！醇厚的咖啡拿鐵結合焦糖胡桃的濃郁堅果香氣，內層鋪滿胡桃軟綿蛋糕與杜斯巧克力輕盈慕絲，層次豐富且甜而不膩，為味蕾帶來大人專屬的細膩餘韻。 即日起至 2026 年 9 月 30 日，三款「夏日輕盈蛋糕系列」於官方網上平台購買可享八折優惠，甜品迷絕對不能錯過！



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