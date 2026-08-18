越南旅遊｜首間下龍灣洲際度假酒店 飽覽海岸全景+專屬泳池+私人影院 名廚坐鎮度假體驗

越南向來是香港人的度假熱門目的地之一，以往大家去下龍灣，離不開登遊輪遊覽。不過，這個數十年以來的旅遊模式已被打破！當地首間國際頂級豪華濱海酒店——下龍灣洲際度假酒店(InterContinental Halong Bay Resort)，酒店緊鄰聯合國教科文組織世界遺產的美景，憑藉無敵全景海灘與極致奢華的設施，為當地帶來海灣旅遊奢華度假新體驗！

莊園別墅獨享私人影院與無邊際泳池 位於越南東北部的下龍灣，以絕美山水景致聞名，長年吸引世界各地遊客慕名而至。乘船暢遊千島迷宮，探訪隱秘洞穴、幽靜海灣與水上人家，皆是此地獨有的魅力。下龍灣洲際度假酒店作為當地首家國際豪華濱海度假酒店，隆重揭幕嶄新奢華體驗。 全新亮相的「下龍灣莊園別墅」(Halong Bay Estate)，這座臨海別墅佔地高達565平方公尺，採用六房傳奇格局設計，以柔白沙灘為鄰。最吸引人的莫過於其戶外無邊際泳池，住客可以一邊游水，一邊無死角飽覽下龍灣的壯麗山水。

別墅內部的娛樂設施亦相當奢華，除了設有專屬水療及桑拿室、健身室、桌球室和圖書館之外，竟然還配備私人影院！住客可享用隨時候命的貼心專屬服務，由私人廚師即場烹製精緻早餐，午後享用雅緻下午茶及特調雞尾酒。迷你酒吧內更備有全球頂級葡萄酒與香檳，完全實現「足不出戶」就能享受頂級度假樂趣。「下龍灣莊園別墅」每晚房價為美金9,600元(包含早餐)，絕對是度假極致奢華之選。

名廚簡師傅坐鎮玉龍軒 必食42天松木北京烤鴨 除了住得舒心，酒店在餐飲方面亦落足功夫。全新揭幕的時尚中菜廳「玉龍軒」(Yulong Mansion)，由植根越南長達27年的簡師傅領軍。簡師傅精通傳統粵菜功架，特別擅長手工點心，更巧妙融合越南在地新鮮食材。 菜單主打頂級當代粵饌，嚴選神戶和牛、西班牙伊比利亞豬及可持續海鮮入饌，當中絕對不能錯過其招牌「42天松木北京烤鴨」，鴨皮香脆肉質嫩滑，散發陣陣松木幽香。餐廳更特別設有中式點心坊(Chinese Patisserie)與匯聚珍稀名茶的茶藝館(Tea Library)，配合四間雅致獨立貴賓房，無論是商務宴請還是家庭聚餐都極有體面。

Nobu前總廚強勢加盟 頂層Roku品嚐六大東瀛技藝 喜歡日本料理的朋友同樣有福！位於酒店十樓的高空酒吧及日本料理「Roku」，特別邀請到重磅名廚 Andy Huynh 坐鎮出任行政總廚。Andy Huynh曾於傳奇名店 Nobu 效力長達十五年，並於巴哈馬及加州等多間頂級食府累積了豐富的國際經驗。 「Roku」在日文中代表數字「六」，菜單靈巧地圍繞日本料理的六大核心技藝：壽司及刺身、漬物、燒物、煮物、蒸物及炸物。賓客可以在高空一邊抿著精緻調酒、欣賞下龍灣的夕陽海景，一邊品嚐大師級的匠心日本美饌，享受雙重視覺與味覺的饗宴。