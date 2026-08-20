2026 初秋香水推介｜換季必備13款新香水登場

踏入2026初秋，香氣也應該換上更有層次的節奏。這一季的新香水不再只追求張揚的甜美或清新的潔淨感，而是以木質、茶香、柔和花香與微暖辛香交織出介乎輕盈與溫度之間的氣息。無論你偏愛乾淨俐落、溫柔中帶點個性，還是略帶神秘感的秋日香氣，今季都值得為梳妝枱預留一個新位置。編輯特別整理以下13款新出香水，為初秋造型添上一抹剛剛好的香氣記憶。

2026 初秋香水新推介1: Burberry | Goddess Amber Vanilla Eau de Parfum

2026 初秋香水新推介 1: Burberry | Goddess Amber Vanilla Eau de Parfum 全新香氛首度以烘烤香草為主調,釋放令人難以抗拒的溫暖氣息,綻放更深沉脫俗的嫵媚魅力,並鼓勵女性懷著力量與自信,勇敢展開自我探索的旅程。

2026 初秋香水新推介2: Jo Malone | 海鹽與佛手柑古龍水

2026 初秋香水新推介 2: Jo Malone | 海鹽與佛手柑古龍水 穿透礦物海洋氣息的清新木質香調，延續品牌深受喜愛的清爽經典Wood Sage & Sea Salt鼠尾草與海鹽。明亮佛手柑揭開清新序幕，微澀柑橘香氣。天然凱爾特海鹽散發純淨礦物氣息，像海水於肌膚上被陽光曬乾後留下的微鹹感，清新而率性。尾調以沉穩飄浮木收結，交織陽光、海水與枯木的岩岸質感，為香氣添上悠長木質層次。

2026 初秋香水新推介 3: MCM COLLLECTION | Cozy Cat 淡香精 Cozy Cat由首席調香師Clément Gavarry精心調配，以大膽的木質花香調展示剛柔並重的魅力。設計亦貫徹系列的風格，採用展現雕塑美感的香水瓶，並配以極具收藏價值的貓咪造型瓶蓋。造型簡約而生動的瓶蓋為MCM香水系列增添玩味，並與Mighty Bear、Jolly Rabbit、Charming Pup、Darling Doxie、Daring Dragon和Zen Elephant等香水同樣令人心動。

2026 初秋香水新推介4: LE LABO | SHIU 25 (CITY EXCLUSIVE)

2026 初秋香水新推介 4: LE LABO | SHIU 25 (CITY EXCLUSIVE) 香氣圍繞著「芳樟（Shiu）」 ── 樟樹中更為靜謐的表達 ── 其精髓素來能賦予身心平衡與內在平和。在這簡練而精準的香氣結構中，輕靈的鳶尾花香與乳香交織，漂浮於溫暖且踏實的木質基調之上，營造出一種被沈穩靜謐所環繞的氛圍。

2026 初秋香水新推介5: Penhaligon's | The Manoeuvres of the Baroness

2026 初秋香水新推介 5: Penhaligon's | The Manoeuvres of the Baroness 甄選四款經典Portraits香氛進行全新演繹，以更深邃、更濃郁、更具張力的氣息，展現角色性格中更為隱秘的另一面。

2026 初秋香水新推介 6: HERMÈS | 高貴之根 GINSENG BILOBA Ginseng Biloba 以人參根與銀杏葉的奇妙邂逅為靈感，將根莖的神秘氣息與金色葉片的鮮明輪廓交織成一抹璀璨木質香調。香氣在植物線條的起伏之間展開，既帶有自然的深邃感，亦散發明亮而優雅的秋日氣息。

2026 初秋香水新推介7: KAYALI | Boujee Kitty Caramel Milk 22 Eau de Parfum

2026 初秋香水新推介 7: KAYALI | Boujee Kitty Caramel Milk 22 Eau de Parfum 兼具絲滑奶油質感、奢華沉溺與甜美氣息，是一款蘊含三重焦糖濃度的香氛作品，堪稱美食調香氛愛好者的完美之選！香氛以令人垂涎的鹽味焦糖與絲滑焦糖牛奶開場，中調則融合了濃郁白朱古力與香草籽的精緻層次；隨著香氣慢慢揮發，最後焦糖檀香和柔和麝香交織成像是「可口可嚐」的焦糖絲絨雲朵，營造出溫暖迷人的餘韻與包覆感。

2026 初秋香水新推介8: HERMÈS | Barénia Pleine Fleur 淡香精

2026 初秋香水新推介 8: HERMÈS | Barénia Pleine Fleur 淡香精 白百合為香氣注入圓潤豐盈的花香質感，宛如花瓣輕拂肌膚，溫柔而細膩。馥郁百合在橙花的清澈氣息襯托下變得更低調優雅，交織出純淨、柔和而帶微妙悸動的香氛層次。

2026 初秋香水新推介9: Dior | Miss Dior Eau de Parfum

2026 初秋香水新推介9: Dior | Miss Dior Eau de Parfum Miss Dior Eau de Parfum 延續品牌獨有的浪漫精神，以柔滑的絲柏香調結合香草與杏仁的美食氣息，並以溫潤木質調鋪墊出細膩層次。核心由格拉斯玫瑰原精綻放光芒，在玫瑰花束簇擁下，散發明亮、柔美而當代的花香魅力。

2026 初秋香水新推介10: BYREDO | FUTURE MEMORIES

2026 初秋香水新推介10: BYREDO | FUTURE MEMORIES BYREDO Future Memories 以白松香精油、黑加侖與醛香展開清冽前調，帶來如綠色礦石般的明亮感。香氣逐漸轉柔，鳶尾花、岩玫瑰、橙花與白香草交織出細膩層次；尾調則以馬達加斯加香草、香草甜酒、龍涎香醚與麝香收結，留下溫柔含蓄、如回憶餘光般的柔軟印記。

2026 初秋香水新推介11: Issey Miyake | L'Eau d'Issey Eau Essentielle

2026 初秋香水新推介11: Issey Miyake | L'Eau d'Issey Eau Essentielle 調香師 Marie Salamagne 以細膩敏銳的觸覺重新詮釋 L’Eau d’Issey 的創作初心，讓香氣回歸純粹、真實與光的流動，重現水的本質。兩款新作以最清澈、最具生命力、最明亮的姿態，向水的原生之美致敬。

2026 初秋香水新推介12/13 : MOSCHINO | TOY 2 GUMMY 及 TOY 2 YUMMY