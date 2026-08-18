UNIQLO 2026秋冬系列直擊 工裝外套重磅回歸！大玩撞色美學/Uniqlo U 10周年聯名

UNIQLO最近舉行2026秋冬系列預覽會，今季品牌繼續將簡約美學與實用機能結合，不僅帶來重磅回歸的休閒外套與舒適下裝，更以極致撞色和高質感帶來全新一季新裝。適逢經典聯名Uniqlo U邁入十週年里程碑，即睇詳情。

工裝風強勢回歸 旅遊轉季必備重磅外套 每今季UNIQLO再次展現其對剪裁與機能的極致追求，熱賣多年的男女通用工裝外套重磅回歸，成為現場最具話題性的單品之一。這款外套採用了兼具耐磨與質感的布料，剪裁線條恰到好處，無論是想穿出率性個性，還是打造型格隨性風格都極易上手，完美示範無性別穿搭的時尚態度。 除了工裝外套，計劃準備出外旅遊面對溫差，品牌亦備好了無縫羽絨以及全新改良的PUFFTECH可攜式輕量外套。PUFFTECH 系列主打極致輕盈同時提供絕佳保暖度，收納後體積小巧，輕鬆塞進行李箱或隨身袋，絕對是今季旅行者的神級必備單品。而無縫羽絨則以優雅簡約的防風設計，輕鬆帶來高質感與實用性。

繭形褲引領街頭風熱潮 柔軟衛衣休閒新美學 下身剪裁方面，今季的時尚焦點無疑落在全新推出的「繭形褲」(COCOON PANTS)與寬褲系列上。繭形褲以微弧線條從大腿順沿至腳踝收窄，不僅能修飾腿型，更為全身造型增添了一份立體與空間感。而流暢垂墜的寬褲，讓日常穿搭顯得率性自如，完全擺脫了秋冬穿搭的沉悶感。 在上身搭配上，備受好評的 UNIQLO : C 系列今季帶來了全新質感的柔軟衛衣。今次 UNIQLO : C 將高級感融入日常休閒，選用觸感極為細膩的布料，搭配精緻的微剪裁，無論是單穿還是層疊穿搭，都能展現出兼具舒適與高級感的生活態度。

撞色質感玩味升級 推出30色茄士咩 打破秋冬色彩沉悶的刻板印象，今季 UNIQLO 在色彩上展現出前所未有的膽識。設計團隊主打濃郁的紅、藍、啡撞色搭配，將復古底蘊與現代時尚互相碰撞，透過不同彩度的疊穿，為看似簡單的日常服注入鮮明的視覺層次感。 提到質感，絕不能不提品牌最具代表性的Cashmere茄士咩針織系列。今季 UNIQLO推出超過30款亮麗色彩，從溫柔暖調的奶茶色系、濃郁深邃的沉木色，到活潑搶眼的鮮豔色調應有盡有。100%奢華純茄士咩手感軟糯綿密，加上前所未有的龐大色系陣容，讓大家可以隨心意打造屬於自己的秋冬配色。

撞色質感玩味升級 推出30色茄士咩