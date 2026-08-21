跳蚤季節要小心！狗狗出現5個跡象或已中招

天氣潮濕悶熱，正是跳蚤較活躍的季節。對不少狗主來說，跳蚤問題未必一開始就十分明顯，狗狗可能只是多抓幾下、偶爾舔咬身體，容易被誤以為只是普通痕癢。不過，跳蚤繁殖速度快，一旦沒有及早處理，不但會令狗狗皮膚紅腫、脫毛，亦可能影響家居環境。主人平日只要多留意以下5個細節，有助及早發現問題，避免情況惡化。

跳蚤繁殖速度快快，加上狗狗毛量較多，主人未必容易直接看見。大家可以嘗試輕輕撥開毛髮，特別留意頸部、背部、尾巴根部及腹部位置。如發現像胡椒粉般的黑色小粒，可能是跳蚤排泄物。若把這些小粒放在濕紙巾上，出現啡紅色痕跡，便要立即提高警覺。

如果狗狗忽然比平日更常抓癢、舔咬皮膚，甚至坐立不安，可能是被跳蚤叮咬後感到痕癢不適。這些行為不一定只由跳蚤引起，也可能與皮膚敏感、乾燥或其他寄生蟲有關；但如果情況持續，主人不要掉以輕心。

被跳蚤咬會令皮膚發紅、出現細小腫點，部分狗狗會因反覆抓撓而令皮膚破損、結痂，甚至出現局部掉毛。主人如果見到某些位置毛髮變薄或皮膚裸露，應盡快檢查，避免因抓傷而引發繼發感染。

跳蚤不只會停留在狗狗身上，也可能藏在地氈、梳化、寵物睡墊或家居角落。如果主人的小腿、腳踝等位置突然出現痕癢紅點，並伴隨一粒粒腫起的叮咬痕跡，便要同時檢查寵物和居住環境。

幫狗狗洗澡或使用除蚤梳梳毛時，是檢查跳蚤的好時機。梳下來的黑色細粒、皮屑或疑似跳蚤，都可作為判斷依據。如果洗澡水中出現啡紅色痕跡，可能與跳蚤排泄物遇水溶開有關。主人可在日常清潔時多留意，及早處理可減低擴散機會。

發現跳蚤後應怎樣處理？

一旦懷疑狗狗有跳蚤，應先把寵物睡墊、毛巾、玩具及常接觸的位置徹底清洗，家中地面、梳化縫隙和地氈亦要吸塵及清潔。狗狗本身則可按獸醫建議使用合適的外用滴劑、口服藥或除蚤產品，切勿自行混用成人或其他動物用藥，以免刺激皮膚或造成中毒風險。

平日亦可定期為狗狗梳毛、保持居家清潔，並按需要做預防性驅蟲。若狗狗皮膚紅腫、抓損、脫毛情況明顯，或家中跳蚤問題反覆出現，最好盡快向獸醫查詢，避免小問題拖成皮膚病。