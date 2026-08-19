雲浩影攜手180位基層音樂兒童 演出慈善音樂劇《音樂點連結》9月登陸東九文化中心

由音樂兒童基金會(MCF)主辦、利希慎基金贊助的原創音樂劇《音樂點連結》(Music‧Connect)將於9月5至6日假九龍灣東九文化中心劇院隆重登場。本次演出匯聚逾180位音樂兒童管弦樂團及合唱團成員，並特別請來年輕人氣女歌手雲浩影(Cloud Wan)傾力演出，共譜感動人心的生命樂章。
音樂兒童基金會由龐秋雁與龐倩渝姊妹於2013年創辦，至今已服務超過6,700個基層家庭，成立達16個樂團及合唱團。今年推出的《音樂點連結》已是基金會第四部大型音樂劇。龐秋雁指，這次劇本由導演李頴康帶領學員及家長，將真實的成長與家庭故事搬上舞台，部分家長更會親自同台演出。
原創音樂劇歌曲集推進劇情
《音樂點連結》打破傳統結構，以「Song Cycle(原創音樂劇歌曲集)」形式緊扣每一幕，配合現場管弦樂演奏，並巧妙運用東九文化中心的多媒體與舞台科技，細緻呈現關於陪伴與希望的感人篇章。
特邀嘉賓雲浩影，則在劇中化身「說書人」，以清脆歌聲演繹多首原創歌曲，串連不同人物的家庭故事。雲浩影表示，「希望藉此鼓勵更多小朋友在音樂中建立自信、培養品格。」音樂劇門票已於art-mate平台公開發售，收益將用於支持本地兒童音樂教育及社區藝術發展。
《音樂點連結》(Music‧Connect)詳情：
日期： 9月5日(15:00 / 20:00)、9月6日(15:00)
地點：九龍灣觀塘道280號 東九文化中心劇院
票價：$380 / $580 / $880
購票：art-mate
查詢：5689 9399