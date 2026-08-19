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出版：2026-Aug-19 15:00
更新：2026-Aug-19 15:00

雲浩影攜手180位基層音樂兒童 演出慈善音樂劇《音樂點連結》9月登陸東九文化中心

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SPRING 03

雲浩影攜手180位基層音樂兒童 演出慈善音樂劇《音樂點連結》9月登陸東九文化中心

由音樂兒童基金會(MCF)主辦、利希慎基金贊助的原創音樂劇《音樂點連結》(MusicConnect)將於956日假九龍灣東九文化中心劇院隆重登場。本次演出匯聚逾180位音樂兒童管弦樂團及合唱團成員，並特別請來年輕人氣女歌手雲浩影(Cloud Wan)傾力演出，共譜感動人心的生命樂章。

音樂兒童基金會由龐秋雁與龐倩渝姊妹於2013年創辦，至今已服務超過6,700個基層家庭，成立達16個樂團及合唱團。今年推出的《音樂點連結》已是基金會第四部大型音樂劇。龐秋雁指，這次劇本由導演李頴康帶領學員及家長，將真實的成長與家庭故事搬上舞台，部分家長更會親自同台演出。

05.雲影浩Cloud將於9月5至6日演出音樂兒童基金會呈獻 原創音樂劇《音樂點連結》 04.雲影浩Cloud熱愛唱歌,更希望推動小朋友喜歡音樂 03.備受年青人歡迎的歌手雲影浩Cloud 將參予MCF籌辦《音樂點連結》音樂劇演出

原創音樂劇歌曲集推進劇情

《音樂點連結》打破傳統結構，以「Song Cycle(原創音樂劇歌曲集)」形式緊扣每一幕，配合現場管弦樂演奏，並巧妙運用東九文化中心的多媒體與舞台科技，細緻呈現關於陪伴與希望的感人篇章。

特邀嘉賓雲浩影，則在劇中化身「說書人」，以清脆歌聲演繹多首原創歌曲，串連不同人物的家庭故事。雲浩影表示，「希望藉此鼓勵更多小朋友在音樂中建立自信、培養品格。」音樂劇門票已於art-mate平台公開發售，收益將用於支持本地兒童音樂教育及社區藝術發展。

《音樂點連結》(MusicConnect)詳情：

日期： 95(15:00 / 20:00)96(15:00)

地點：九龍灣觀塘道280 東九文化中心劇院

票價$380 / $580 / $880

購票：art-mate 

查詢：5689 9399

01.Annike龐秋雁(左) 及妹妹龐倩渝Monique理念相同祈望為音樂兒童提供好的音樂基礎01 06.Annike龐秋雁10多年來致力培育喜歡音樂的人材 02.今年的《音樂點連結》（Music ‧ Connect）已是音樂兒童基金會第四部音樂劇

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