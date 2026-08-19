雲浩影攜手180位基層音樂兒童 演出慈善音樂劇《音樂點連結》9月登陸東九文化中心

由音樂兒童基金會(MCF)主辦、利希慎基金贊助的原創音樂劇《音樂點連結》(Music‧Connect)將於9月5至6日假九龍灣東九文化中心劇院隆重登場。本次演出匯聚逾180位音樂兒童管弦樂團及合唱團成員，並特別請來年輕人氣女歌手雲浩影(Cloud Wan)傾力演出，共譜感動人心的生命樂章。

音樂兒童基金會由龐秋雁與龐倩渝姊妹於2013年創辦，至今已服務超過6,700個基層家庭，成立達16個樂團及合唱團。今年推出的《音樂點連結》已是基金會第四部大型音樂劇。龐秋雁指，這次劇本由導演李頴康帶領學員及家長，將真實的成長與家庭故事搬上舞台，部分家長更會親自同台演出。