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出版：2026-Aug-19 16:00
更新：2026-Aug-19 16:00

TWIST FINAL SALE終極2折最後一周MATIN KIM布袋$180 / SALOMON跑鞋$725

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Hoi C

TWIST FINAL SALE終極2折最後一周MATIN KIM布袋$180 / SALOMON跑鞋$725

歐洲名牌選物店TWIST，年度壓軸FINAL SALE終極限時折扣活動，已正式進入最後一星期，是時裝迷掃貨換季的良機。因為全場過百個國際頂級奢華品牌，以及潮流單品全線降價，全場貨品均以6折起發售，部分指定熱賣單品更低至 2 折終極震撼價，勢必掀起新一輪全城搶購熱潮。

本次FINAL SALE門市與官方網店TWIST eShop同步進行，除經典品牌如BALENCIAGAGUCCIPRADACELINECHLOÉ享有46折激減優惠外，多個備受年輕一代追捧的運動同樣加入減價行列。當中包括熱賣的運動鞋品牌ON RUNNINGVEJA SALOMON；戶外機能服飾THE NORTH FACECANADA GOOSE；以及極具人氣的A.P.C.TORY BURCHMATIN KIMLONGCHAMPMARC JACOBS等，址出現在減價清單中，貨品更涵蓋百搭手袋、銀包、首飾，以及換季服飾鞋履。

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全單消費滿$500享免運費

TWIST更特別推出貼心禮遇，港澳台地區顧客全單消費滿$500即可享有免運費送貨服務，指定折扣貨品購買滿指定金額更可享額外7折優惠。由於年終換季終極大減價，所有特價貨品數量均非常有限，有意入手高性價比名牌手袋或運動裝備的時裝迷，把握最後一星期機會，親臨尖沙咀門市試穿，或於官網下單搶購。

TWIST FINAL SALE詳情：

日期：即日起至823

時間：12:00 - 21:00

地址：九龍尖沙咀彌敦道63iSQUARE國際廣場UG06

查詢：2797 2111

網店：TWIST

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