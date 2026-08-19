TWIST FINAL SALE終極2折最後一周MATIN KIM布袋$180 / SALOMON跑鞋$725

歐洲名牌選物店TWIST，年度壓軸FINAL SALE終極限時折扣活動，已正式進入最後一星期，是時裝迷掃貨換季的良機。因為全場過百個國際頂級奢華品牌，以及潮流單品全線降價，全場貨品均以6折起發售，部分指定熱賣單品更低至 2 折終極震撼價，勢必掀起新一輪全城搶購熱潮。

本次FINAL SALE門市與官方網店TWIST eShop同步進行，除經典品牌如BALENCIAGA、GUCCI、PRADA、CELINE及CHLOÉ享有4至6折激減優惠外，多個備受年輕一代追捧的運動同樣加入減價行列。當中包括熱賣的運動鞋品牌ON RUNNING、VEJA 及SALOMON；戶外機能服飾THE NORTH FACE、CANADA GOOSE；以及極具人氣的A.P.C.、TORY BURCH、MATIN KIM、LONGCHAMP及MARC JACOBS等，址出現在減價清單中，貨品更涵蓋百搭手袋、銀包、首飾，以及換季服飾鞋履。