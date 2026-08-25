DSE狀元專訪｜弱視華仁狀元鄭子絃 克服障礙升讀港大雙學位 矢志做律師毋懼複雜文件

今屆DSE誕生25名狀元，其中來自香港華仁書院的鄭子絃(Aiden)以6科5**考獲狀元。除了驕人成績，他的勵志故事同樣讓人印象深刻。Aiden患有深度近視及先天性鐘擺式眼球震顫(Pendular nystagmus)，目前視力僅餘一成，未來更有失明的可能。他期望未來能成為律師，服務本地有需要的人士；笑言比起溫書和閱讀一疊疊複雜的法律文件，自己反倒最怕追巴士和看餐廳水牌。談及眼睛狀況，Aiden透露有眼科醫生建議他接受手術，術後有望提升視力。

克服弱視入讀主流學校 坦然面對同儕好奇 Aiden屬於嚴重弱視人士，雙眼容易疲勞，較難專注閱讀。他形容：「最簡單的比喻是，普通人能看見10米內的物件，我戴上眼鏡後，只能看見1米內的物件。」雖然曾參與心光學校的視障學童支援計劃，但Aiden最終選擇入讀北角循道學校。被問及小學同學對他的態度，他回憶道：「對小學生來說，對放大鏡感到好奇很正常。當時同學把我的放大鏡拋來拋去，我覺得『有沒有搞錯』，隨後便把放大鏡收起來，盡量避免展示於人前。」

因弱視看漏符號失分 將氣憤化為做數動力 談到眼疾對學習與生活帶來的困難，Aiden坦承弱視有時會讓他感到氣餒：「溫書考試沒有太大的困難，始終我可以把書本放得很近，加上考試加時和放大試卷的特別安排，對我幫助很大。反而在數學科方面，有時我因為看漏符號而扣掉整題的分數，甚至曾因此在校內DSE預測成績中，由5**降至5*。我會氣惱自己沒能做到最好，所以會做更多數學題來讓自己消氣。」追巴士和看快餐店水牌同樣令他吃力，他笑言：「我看不清巴士號碼，所以很難追到巴士。」

醫生提議以手術改善視力 對復明未有太大期望 放榜後，Aiden的故事獲得社會廣泛關注，不少有心人希望幫助他重見光明，當中包括眼科醫生林順潮。Aiden透露：「林醫生為我檢查眼睛後，表示可以透過手術幫我減低近視度數，改善視力。我目前正在考慮接受手術。」他坦言已經習慣現時的生活，更將弱視視為生活的一部分，因此對復明沒有過高的期望。「做手術一來有風險和金錢上的考慮，二來我也擔心自己不適應復明後的生活。我的性格比較現實，加上很多醫生都表示手術只能改善視力，未必能完全康復，所以我對復明並沒有過高期望。」目前Aiden視力狀況穩定，但未來仍有失明危機，他表示會珍惜當下：「我覺得趁著現在還能看見，盡量去珍惜。當然，如果我知道視力有惡化的跡象，也會盡快學習點字。」

除了讀書金榜題名，Aiden同時是校內的棋藝隊隊長和童軍，更對乒乓球情有獨鍾：「對我而言，乒乓球是相對簡單的運動，我可以靠聲音判斷球的位置。雖然未必每次都能接球，但我覺得用來練習反應力相當不錯。

獲「昇普計劃」免費輔導 攬英國4所頂尖大學取錄 Aiden透過「昇普計劃」的一對一免費英國升學輔導服務，獲得4所英國頂尖大學取錄，當中包括倫敦政治經濟學院、倫敦大學學院、倫敦國王學院和杜倫大學。他表示：「其實坊間有不少提供升學輔導服務的機構，但大部分均為收費服務。『昇普計劃』完全免費，更安排正在就讀我感興趣科目的香港學生擔任導師，分享外國大學的面試技巧和申請獎學金的竅門。在申請獎學金方面，官方的申請資料繁複，我的導師有為我解釋不同資料，甚至仔細檢查我的資料是否符合要求。」

Aiden曾於香港的大學及多間外國大學面試，他認為外國大學較為注重申請者的思考模式，包括以法例或真實案件進行長達半小時的討論，了解申請者的能力；相反香港的大學面試較注重溝通，希望了解學生的興趣和申請原因。

盼成為律師提供免費法律諮詢 暑假過後，Aiden將升讀香港大學的社會科學學士（政治學與法學）及法學士雙學位課程：「在中學時參觀法院的活動啟發了我成為本地律師。香港擁有獨特的法律背景，假如留學外國，未必能完全了解香港的法律架構；加上自己是土生土長的香港人，希望未來能服務有需要的人士，為他們提供免費法律諮詢，所以決定留港升讀港大。」