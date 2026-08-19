行李箱推介｜RIMOWA Hybrid系列全新「岩石灰」質感登場！極簡高級美學 3大實用尺寸/發售詳情一覽

德國頂級行李箱品牌 RIMOWA 一向是品味旅人的首選，近日品牌大受歡迎的 Hybrid 系列迎來全新「岩石灰」配色，將大自然的沉穩氣息注入俐落的箱體設計中，完美演繹低調奢華的旅行美學，下文即睇3大實用尺寸及價錢！

RIMOWA Hybrid系列全新「岩石灰」

今次全新的「岩石灰」色調，靈感源自歷久彌新的天然礦石材質。有別於傳統黑白的單調，岩石灰散發著一種內斂而優雅的高級感，無論是穿梭於繁華都市的機場大堂，還是漫步於充滿異國風情的石板街道，這款行李箱都能輕鬆融入各種穿搭風格，展現獨特而不張揚的個人品味，專為追求生活質感的旅人量身打造。

除了迷人的視覺享受，RIMOWA 的實用性與精湛工藝依然無可挑剔。全新配色一口氣推出 Cabin、Check-In L 及 Trunk Plus 三款尺寸，全方位照顧短途快閃或長途探索的需求。當中特別推薦修長直身的 Trunk Plus 款式，不僅推拉時操控靈活自如，更擁有極度寬敞的收納空間，即使是兩星期以上的長途旅程也能從容應對。細節方面同樣充滿心思，系列配備標誌性的無段式伸縮拉桿、順滑無阻的 Multiwheel 滾輪系統，以及出國必備的 TSA 認證密碼鎖。打開箱子，內置的 Flex Divider 活動式隔板讓衣物收納變得井井有條，不用再擔心行李散落。此外，系列更貼心附送精緻的皮革行李箱牌，並配備了內置緩衝裝置的全新側面手柄，讓每一次提取行李都倍感順暢舒適。

