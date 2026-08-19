7仔預購新品｜水怪旅遊用品系列　《我的英雄學院》《咒術迴戰》洗水T恤同步推出

「7仔預購」今期以 Sanrio 人氣角色 Hangyodon 為主角，推出一系列旅行及日常用品，由旅行箱、購物車、行李帶至不同收納用品；動漫迷都有新一輪收藏選擇，《我的英雄學院》、《咒術迴戰》及《我獨自升級》均推出洗水 T 恤，另有 hololive production 及《KPop Demon Hunters》系列。新品於即日起於「7仔預購」網站及 App 開放預購。



Hangyodon旅行用品登場 旅行箱、購物車及收納用品一應俱全 今期 Hangyodon 系列主打旅行及收納用品，前開蓋旅行箱設20吋、24吋及29吋，預購價$699起，配備 TSA 密碼海關鎖、滑板輪及可擴充容量。另有容量55L的摺疊式購物車（$399），可負重約30kg，並設4輪萬向孖轆。 系列亦包括購物拖袋（$199）、摺疊式購物袋（$130）、行李帶（$69）、便利斜孭包（$99）及行李牌（$89）等用品。 收納用品有3件裝壓縮型衣物收納袋套裝（$280），設 L、M、S 三種尺寸；乾濕分離衣襪鞋類收納袋套裝（$169）則分為乾、濕兩個收納袋。另有電子配件收納袋套裝（$99）及眼鏡收納袋（$49），可收納充電線、耳機、流動電源及眼鏡等隨身物品。





《我的英雄學院》洗水T恤 除了 Hangyodon 用品，今期「7仔預購」亦推出一系列動漫洗水 T 恤，以黑色、灰色等深色調配合洗水效果，加入角色名言、三格分鏡、作品 Logo 等設計。 《我的英雄學院》系列有多款角色設計，包括綠谷出久、爆豪勝己及轟焦凍名言款，以角色經典台詞配搭人物圖案；另一款以麗日御茶子與渡我被身子為主題，取材自兩人的最後對話。 喜歡漫畫分鏡設計的粉絲，一定要留意「綠谷3格」、「爆豪3格」及「綠谷 x 爆豪3格」，分別捕捉角色的經典表情及場面，當中「綠谷 x 爆豪3格」亦加入兩人童年時期的故事元素。系列 T 恤預購價均為$240一件，尺碼設 S、M、L。





《咒術迴戰》洗水T恤 五條悟、乙骨憂太等人氣角色亮相 《咒術迴戰》今期同樣推出多款洗水 T 恤，包括五條悟 linku ver.，以及集合虎杖悠仁、乙骨憂太及脹相的 linku ver. 款式，以角色圖案配搭黑色洗水效果。 「死滅迴游」系列則有乙骨憂太三格分鏡款，以及以「死滅迴游篇」Logo 為主題的黑色款，正面及背面均加入作品元素，設計簡約。



《我獨自升級》Shadow Army hololive及KPop Demon Hunters亦有新款 《我獨自升級》今期以 Shadow Army 為主題，將伊格利特、覃克及柏納三名闇影士兵集合於黑色洗水 T 恤上，配合暗黑色調及角色圖案，呈現強烈風格。 另外，動漫 T 恤系列亦延伸至 hololive production《It’s holo-tea time!》，推出 Heart Shaped linku、Tea Party 及 Character Logo 三款 T 恤，以茶會主題及角色元素作設計。 近期人氣作品《KPop Demon Hunters》亦有相關款式，設計加入 HUNTR/X 標誌、Saja Boys 及歌曲「Golden」等元素，各位粉絲們可以按喜好選擇不同圖案。

