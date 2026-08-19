中環酒吧｜The Opposites夏日限定酒單 4款雞尾酒注入電影與音樂靈感 必試冬瓜茶Old Fashioned＋無酒精藍龍舌蘭特調

中環酒吧 The Opposites推出全新季節限定酒單，帶來四款以經典雞尾酒為靈感的全新作品。酒單由創辦人兼資深調酒師 Antonio Lai及 Samuel Kwok共同設計，將電影、音樂、茶飲及亞洲風味融入杯中，以當代手法重新演繹熟悉的經典配方。由電影《碧血黃沙》與藍調樂章，到茶館中的泡茶儀式及金黃色夏日果香，每款雞尾酒都擁有獨立主題與風味個性，下文即睇介紹！

The Opposites夏日限定酒單

全新季節限定酒單中必試充滿戲劇張力的「Rhapsody in Blue」（$140）。靈感源自 1922 年電影《碧血黃沙》（Blood and Sand），調酒師大膽以糯米普洱茶作基調，注入澄清藍莓與黑醋，再揉合玉冰燒及雪莉酒，微酸果香與醇厚陳茶氣息隨每一口層層推進。另一款「Teahouse Old Fashioned」（$140）則向傳統茶館致敬，巧妙以水仙茶浸漬干邑，配搭港人熟悉的冬瓜茶風味以及，少量西柚核桃苦精與糖漬柑橘，入口溫潤回甘，盡顯中西交融的細膩心思。

而金黃耀眼的「Smooth Operator」（$140）則滿載盛夏風情。作品以經典雞尾酒 Martinez 為藍本，換上Toki Soju，配搭木瓜玉米利口酒及橙味苦精，多種金黃色果物交錯，入口滿佈熱帶果物的天然甜香，輕盈順喉。最後無酒精特調「Walking On Sunshine」（$120）揉合乳酸發酵紅蘿蔔、酸甜四季桔與草本金蓮花，配搭無酒精藍龍舌蘭蒸餾酒，植物清香貫穿始終，極致消暑。追求微醺的客人亦可升級至含酒精版本（$140），酒感更顯立體分明。



The Opposites

地址： 香港中環荷李活道 49 號 Hilltop Plaza 地下低層（LG/F）

營業時間：

星期日至四｜下午5時至凌晨1時

星期五至六｜下午5時至凌晨2時

電話： +852 2711 0038