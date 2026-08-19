人氣過江龍「鰻丸」推限時優惠 海老天婦羅/手羽先買1送1　親子打卡免費歎兒童餐

日本鰻魚專門店「鰻丸 Manmaru」推出限時優惠，由即日起至9月30日，午市堂食可享海老天婦羅或手羽先買一送一；親子到店用餐並完成指定Instagram打卡，更可免費換領兒童套餐一份。餐廳同時換上全新餐牌，加入鰻魚天婦羅、鰻魚咖喱及蕎麥麵等新食法，午市套餐$80起。

午市海老天婦羅、手羽先買一送一

今次優惠由8月14日至9月30日，午市堂食的客人可選擇海老天婦羅或手羽先買一送一，每枱最多享用一次。想食得豐富一點，可以趁優惠期間點選新餐牌上的鰻魚料理，再加點小食分享。

親子打卡免費食兒童套餐

鰻丸亦推出親子優惠，父母帶同12歲或以下小朋友到店用餐，只要於Instagram限時動態分享親子用餐時光，並標籤@manmaru_hk，即可免費換領日式兒童套餐一份，每枱最多享用一次。

兒童套餐包括炭燒鰻魚、白飯、吉列炸蝦、肉丸、炸雞塊、日式拿破崙意粉、蔬菜及飲品，小朋友可以一次食到多款日式菜式。