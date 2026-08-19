人氣過江龍「鰻丸」推限時優惠 海老天婦羅/手羽先買1送1　親子打卡免費歎兒童餐

日本鰻魚專門店「鰻丸 Manmaru」推出限時優惠，由即日起至9月30日，午市堂食可享海老天婦羅或手羽先買一送一；親子到店用餐並完成指定Instagram打卡，更可免費換領兒童套餐一份。餐廳同時換上全新餐牌，加入鰻魚天婦羅、鰻魚咖喱及蕎麥麵等新食法，午市套餐$80起。
午市海老天婦羅、手羽先買一送一
今次優惠由8月14日至9月30日，午市堂食的客人可選擇海老天婦羅或手羽先買一送一，每枱最多享用一次。想食得豐富一點，可以趁優惠期間點選新餐牌上的鰻魚料理，再加點小食分享。
親子打卡免費食兒童套餐
鰻丸亦推出親子優惠，父母帶同12歲或以下小朋友到店用餐，只要於Instagram限時動態分享親子用餐時光，並標籤@manmaru_hk，即可免費換領日式兒童套餐一份，每枱最多享用一次。
兒童套餐包括炭燒鰻魚、白飯、吉列炸蝦、肉丸、炸雞塊、日式拿破崙意粉、蔬菜及飲品，小朋友可以一次食到多款日式菜式。
鰻魚新食法 天婦羅、咖喱、蕎麥麵都有
除了以上優惠，鰻丸8月亦換上全新餐牌，繼續以日本活鰻為主角，加入不同於傳統鰻重、鰻丼的食法。午市套餐$80起，當中包括「日本鰻天婦羅丼」將原條活鰻即叫即炸，鰻肉包裹金黃天婦羅衣，外層香脆、內裡保持嫩滑，再配溏心蛋及野菜天婦羅。
「日本鰻野菜咖喱飯」則以鰻魚天婦羅配日式咖喱，咖喱的濃郁香氣與鰻魚本身的油脂味道互相配搭；「日本鰻天婦羅蕎麥麵」則以鰻魚天婦羅配蕎麥麵，口味相對清爽。
其他新餐牌選擇還有「鰻丸野菜咖喱飯」及「天婦羅蕎麥麵」，另外亦有鰻魚玉子、鰻肝及唐揚鰻骨等一品料理，想一次試不同鰻魚部位及食法亦有選擇。
來自靜岡濱松 日籍職人主理
鰻丸源自日本靜岡縣濱松，當地有「鰻魚之鄉」之稱。品牌日本本店主打關西風炭燒鰻魚，已有逾16年經驗，堅持活鰻即場處理、即串即燒，再以炭火控制火候，燒出帶有炭香、外層微脆而肉質嫩滑的鰻魚。
香港店是品牌首個海外據點，由日籍職人吉田昌義主理，除了延續關西風炭燒工藝，亦將鰻魚加入天婦羅、咖喱等菜式，讓鰻魚料理由傳統鰻重延伸至更多日常食法。
鰻丸 Manmaru 限時優惠
日期：2026年8月14日至9月30日
午市優惠：海老天婦羅或手羽先買一送一，每枱最多享用一次
親子優惠：父母帶同12歲或以下兒童到店用餐，於Instagram限時動態分享並標籤@manmaru_hk，可免費換領日式兒童套餐一份，每枱最多享用一次
鰻丸 Manmaru (Hong Kong)
店舖地址：屯門市廣場 2 期 UG 樓 19 - 22 號舖
營業時間：
星期一至五：11:30 - 15:00（Last Order 14:00），17:00 - 22:00（Last Order 20:30）
星期六及日：11:30 - 15:30（Last Order 14:30），17:00 - 22:00（Last Order 20:30）
聯絡電話：3462 3556