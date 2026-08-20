剖析本地餐廳AI時代創新與傳承 蕭欣浩博士主講香港飲食文化講座

香港飲食文化向來以多元與創新見稱，但近年面對瞬息萬變的餐飲經營環境，以及人工智能(AI)技術急速興起，本地食肆正面臨前所未轉型挑戰與機遇。為探討傳統與現代融合之道，大會堂公共圖書館將於8月29日舉辦名為《味道的交融：香港飲食文化的創新與傳承》專題講座，更特別邀請本地飲食文化學者蕭欣浩博士擔任主講嘉賓。

浸會大學講師蕭博士將，於講座中結合市場觀察與實務經驗，深入剖析本地餐飲業如何平衡「創新」與「傳承」兩大核心。內容將聚焦三大實務維度：一是「經營模式的轉型」，分析傳統老字號與新興餐廳如何引入現代化管理及AI技術來優化營運流程；二是「食材的選取」，講解如何引進新興食材或運用科技改良傳統菜式；三是「宣傳策略的革新」，探討社群媒體與數位行銷，在延續中華飲食文化精髓中所扮演的角色。