尖沙咀新開日式居酒屋AOI 頂級食材親民價格 $78廣島蠔/$138海膽魚子拖羅/$198魚子醬寶盒

尖沙咀K11 MUSEA的餐飲版圖再添新成員。「AOI by KAIYŌ」近日於商場4樓開業，以現代居酒屋作定位，主打逾100款菜式，包括刺身、壽司、炭火燒物、天婦羅、壽喜燒以至DIY創意食法，價格低至$78起，以頂級食材配上親民價格。

$78起歎廣島蠔三食 AOI餐牌分約20個類別，冷盤及海鮮選擇尤其豐富。單是廣島蠔已有多種食法——「吉列酥脆廣島蠔」（$78）將廣島蠔裹上粉漿炸至金黃酥脆；「微醺清酒香蒸廣島蠔」及「惹味照燒珍寶廣島蠔」同樣$88起，前者以清酒蒸出鮮味，後者則走濃郁照燒路線。嗜蠔之人更可挑戰「啖啖蠔濃湯拉麵」（$158），以廣島蠔配搭拉麵與香濃湯底，鮮味十足。 $138食海膽魚子拖羅壽司拿破崙 層層疊出鮮味 招牌菜之一「極上海膽魚子拖羅壽司拿破崙」（$138）是視覺與味覺兼備之作，將吞拿魚碎、海膽及魚子醬逐層疊起，鹹香魚子配上鮮甜海膽與油脂豐腴的拖羅，口感層次分明。另一人氣之選「招牌大蝦珍寶紫菜酥」（$138）以香脆紫菜包裹原隻大蝦，面層再鋪上海鮮配料，一口咬下兼得脆與鮮。

魚子醬DIY自己砌 餐廳刻意加入DIY元素，讓食客動手組合自己的一口美味。「魚子瑰麗寶盒」系列共3款（$198起），魚子醬、三文魚子、時令海鮮與壽司飯分開上桌，食客可自行將配料鋪在飯上，也可以用香脆紫菜包成手卷享用。「DIY極上海鮮紫菜盛」（$198）同樣走DIY路線，將海鮮、米飯、紫菜及配料逐一奉上，讓人自由配搭。 想一人獨享的話，水晶杯系列以精緻刻面玻璃杯盛載單人份量，「鮑魚肝醬水晶杯」$128及「雙重魚子海膽拖羅水晶杯」$148，份量小巧但用料毫不吝嗇。

天婦羅即叫即炸 關西風壽喜燒$168起 熱食同樣選擇多元，丼定食、燒魚、和牛、串燒及漢堡扒一應俱全。天婦羅由擁有逾10年名店經驗的主廚主理，即叫即炸，海鮮及蔬菜以薄身粉漿包裹，講求外脆內嫩。壽喜燒設兩款選擇，「關西風豚肉壽喜燒定食」（$168）及「關西風極上長崎和牛西冷壽喜燒」（$268），均配以蔬菜及傳統壽喜燒配料，以甜鹹醬汁烹調。 釜飯以日式小鍋慢煮，推薦「左口魚邊、魚子醬、黑松露海膽釜飯」（$188）及「油香鵝肝釜飯」（$198），鍋底飯焦香脆惹味。打卡之選還有「三文魚壽司蛋糕」（$168），以刺身級三文魚及三文魚子鋪在壽司飯上砌成蛋糕形狀，如果有喜歡吃三文魚的朋友想約他慶生，絕對能帶給他驚喜。





木系空間配開放式壽司吧台 此外，店內以天然木材、柔和色調及俐落線條營造出溫暖而現代的日式氛圍，天花懸掛發光裝置，設計靈感取自日本海景與傳統文化。餐廳中央設有開放式壽司吧台，食客可近距離觀賞師傅處理食材、切割及擺盤的過程，增添用餐的儀式感。

AOI by KAIYŌ 地址：尖沙咀梳士巴利道18號K11 MUSEA 4樓406號舖 營業時間：每日11am至11pm 電話：9072 0015 備註：所有價格另收加一服務費 網上訂座

