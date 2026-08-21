Soul Funk樂隊Indigo Town空降Lee Gardens gLEEful Music 827上演高空暮色搖滾漫遊

2015年成軍的Indigo Town，由多位技藝精湛的音樂人組成，成員包括主音John Gil、結他手Paul Roth、色士風手Poh Chaichon、低音結他手Jonathan Seib，以及鼓手Lawrence Luk等。樂隊經過11年的音樂歷程，已成為香港live house與音樂節不可或缺的靈魂符號。

銅鑼灣利園區(Lee Gardens)近年積極推動社區藝術，其全新年度音樂企劃「gLEEful Music」，將於8月27日(星期四)傍晚再度變身城市音樂廳，讓音樂在都市與公眾不期而遇。本次企劃以Moonlight Melodies(暮色旋律)為主題，請來soul funk樂隊Indigo Town現場演出，將藝術無縫融入生活日常，在銅鑼灣核心地帶奏出動人文化風景。

香港 Live House班霸

Indigo Town憑藉多年沉澱的演奏功底，完美融合pop、rock、funk、soul等音樂風格，善於把耳熟能詳的經典旋律，注入細膩色調，加上穩定音樂律動帶出澎湃節奏，為演出增添華麗的氣氛。他們過往曾受邀亮相於AIA Carnival(友邦嘉年華)、Corona Pop Fest ，以及跑馬地馬場等香港標誌性大型舞台，現場感染力極強。

Lee Gardens為了提升現場觀眾的視聽體驗，特別為持票入場人士準備了精緻的飲食配套。門票包含由精品咖啡品牌 N.O.T. Specialty Coffee匠心調配的精選飲品及精美小食。該特調飲品以「璀璨星空」為設計靈感，讓參與者能佐以一杯微醺的浪漫飲品，觀眾可一邊俯瞰銅鑼灣城中璀璨燈火，一邊沉浸在強勁奔放的爵士搖滾頻率中，感受極具震撼力的現場演出。