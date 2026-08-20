0卡路里月餅？！LUSH中秋節限定汽泡彈／泡泡浴芭／沐浴露驚喜回歸｜中秋月餅2026

每年中秋節，大家都會物色月餅送禮或自用，但原來歡度節日背後亦有環境隱憂——本地環保團體「食德好」調查發現，港人單單在一年內便浪費超過320萬個傳統月餅；加上越來越多人追求健康飲食，開始對高糖高脂的傳統月餅卻步。想維持傳統但同時兼顧健康的話，LUSH 2026年中秋節限定系列或者是其中一個好選擇！

將美食香氣融入沐浴體驗 LUSH今年以最近風靡全球的美食香氣潮流，將月餅令人垂涎的甜蜜香氣轉化為極致的感官享受，再度推出去年備受歡迎的「中秋月餅汽泡彈」與「冰皮月餅泡泡浴芭」，而「明月桂花烏龍沐浴露」亦載譽歸來，配方特別融入優雅清香的桂花浸泡液，等大家在佳節的夜空下徹底放鬆身心，享受一場專屬於自己的「月光浴」。

限定禮盒包裝注入本地創作元素 LUSH同步推出「月光共舞禮盒」，禮盒內含「中秋月餅汽泡彈」及「明月桂花烏龍沐浴露」，方便大家送禮。禮盒包裝由LUSH大中華地區團隊的Tina Choy 設計，靈感源自她對自然萬物的熱愛，細膩地捕捉了中秋佳節的溫暖氛圍。秉持LUSH一貫的可持續承諾，禮盒的包裝均採用100%可回收再生的紙板製成。 LUSH 2026中秋節限定系列現已於香港及澳門門市、LUSH App及官網發售。

同場加映：大中華地區限定 黑芝麻雙效洗髮皂 自古以來，黑芝麻便被譽為「護髮聖品」。LUSH英國總部產品研發團隊特別將這份東方的傳統養髮智慧傾注於洗髮皂中，推出專為亞洲氣候量身打造的大中華地區限定——黑芝麻雙效洗髮皂。洗髮皂配方糅合香濃芝麻醬、可可脂及古布阿蘇樹果脂，賦予秀髮柔滑滋潤的觸感與迷人光澤；配方更特別加入木炭，以發揮深層潔淨功效，配合滋養的草本精油，讓忙碌的都市人在洗髮同時呵護頭皮，輕鬆養出烏黑柔順的健康秀髮。