免費參加︱HappiMuseum幸福博物館 8.29起連續兩天沉浸式身心靈幸福體驗

幸福博物館將於8月29至30日(星期六、日)在旺角麥花臣茲曼尼(GIORMANI)旗艦店舉行《幸福方程式：兩日沉浸式體驗》企劃，活動核心旨在幫助都市人減去焦慮、消除疲憊。活動全日免費開放，為廣大市民、職場人士及家庭提供全方位的精神健康與身心靈平衡解決方案。 為期兩天的活動針對不同群體需求，規劃兩大主題日： 8月29日(六)「幸福職場家庭日」：聚焦於緩解職場過勞(Burnout)及解密個人幸福感，特別適合雙職家長、企業主管、人力資源經理(HR)及關注職場心理健康的專業人士。

8月30日(日)「幸福成長家庭日」：以校園與家庭身心健康為主題，探討如何減輕家庭照顧者的陪伴壓力，專為家長、教師、社工及前線助人專業人員而設。

本次展覽選址交通便利的旺角核心地段，將茲曼尼的大樓將劃分為三大功能體驗區域： Zone A：幸福互動體驗館(地下G/F)：全日開放，公眾可自由進出參與各項多媒體活動，以及感官互動裝置，體驗身心放鬆。 Zone B：心靈實驗室(1樓1/F)：舉辦多場深度主題工作坊。因名額有限，市民須提前於活動網頁進行預約登記。大會提醒，工作坊全程約45至60分鐘，遲到超過 10 分鐘者將被取消資格。 Zone C：深度對話台(地下G/F)：現場設有嘉賓分享會及精彩表演節目，開放予所有到場人士自由觀看。