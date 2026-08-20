華御結首度聯乘布甸狗！期間限定御結/甜品 必搶超萌POMPOMPURIN隨身小物

Sanrio人氣角色POMPOMPURIN（布甸狗）驚喜登陸華御結！由8月20日起，華御結特別推出兩款日式家常風味的期間限定御結，並同步送上三款實用又精緻的限量隨身小物，而在9月3日起更有兩款布甸狗造型的甜品登場。布甸狗粉絲一於把握機會，和POMPOMPURIN一起享受治癒的美食時光！

2款限定御結即日開賣 華御結以日式家庭料理為靈感，將熟悉又令人滿足的滋味融入御結之中，推出兩款期間限定口味。必試雙重芝士雞御結（$18）」，嚴選嫩滑雞肉包裹香濃芝士醬，再揉合車打與巴馬臣芝士調製的雙重芝士精華，雞肉鮮嫩多汁，濃郁卻不膩口。另一款厚切玉子他他鮭魚御結（$18）則將感柔嫩滑順的厚切玉子質，配以鮮美鮭魚與酸甜開胃的他他醬，蛋香、魚鮮與醬汁交織出豐富層次，口感溫和親切，絕對是兼具營養與美味的滋味首選。

限定聯乘甜品 9月3日驚喜登場 除了御結，布甸狗更化身為甜品主角！由9月3日起，兩款萌度爆表的聯乘甜品將正式登場，為大家炮製視覺與味覺的甜蜜雙重享受！華御結‧POMPOMPURIN 雞蛋布甸（$20） 完美還原POMPOMPURIN的標誌性可愛造型，布甸質感滑嫩細膩，入口散發著純粹濃郁的蛋香，帶來滿滿的治癒感。華御結‧POMPOMPURIN 半熟芝士蛋糕吉士布甸（$20）則 巧妙結合半熟芝士蛋糕、吉士布甸與焦糖啫喱三重口感。濃郁的芝士香氣與幼滑布甸完美交融，加上印有POMPOMPURIN萌趣表情的包裝點綴，層次豐富且甜而不膩。