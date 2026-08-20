灣仔美食｜名人飯堂鋒膳全新「神饌」空間 實試中式廚師發辦(多圖)

獲選「香港好味名廚精選美食指南」的灣仔名人飯堂鋒膳，最近換上新裝，擴充舖位增設全新「神饌」用餐空間。坐在極具私隱的房間內享受中式Omakase(無菜單料理)，可以體驗精品粵菜帶來的神秘新鮮感！

星爺曾低調光顧 鋒膳有許多名人來捧場，其中一位就是星爺(周星馳)，指定食隱藏菜單的石班湯麵，可見其獨特品味。翻新後的舖位設有兩間獨立房間、一排卡位及小清新露天茶座。房間牆身掛上寫有「神饌」的毛筆字畫，出於何百里老師之手，散發剛強的霸氣。加上懷舊珍藏品Jaeger-LeCoultre(積家)Atmos大氣壓力鐘，將精品粵菜與藝術連結，打造雅緻的風格。

實試晚市無菜單料理 菜館依然賣昔日招牌菜如選用日本宮崎快樂豬製作的叉燒、串茄焗豬扒煎太陽卵飯、滋潤的爵士湯等。晚市主打粵式無菜單料理，以時令季節食材烹調，主要提供頭盤、港式燒味、炸物、湯、主菜、蔬菜、禽類、主食、甜品、自製冰淇淋、餐後美點及餐飲。料理分兩個價目(每位$1,980)及(加上高茶勾翅每位$2,980)。 編者早前來實試，每款原創手工菜式工夫繁複，組合獨特。頭盤以海鮮揭開序幕，當日炮製了「櫻花蝦北寄貝伴白飯魚」，加上本地小象拔蚌，鮮甜爽脆；櫻花蝦香味濃，帶出海洋的天然鮮味。

風沙脆皮黑叉燒 港式燒味奉上「風沙脆皮黑叉燒」，做法有別於同門師弟發達叉燒，用肥瘦相間的宮崎快樂豬五花腩，經過21日乾式熟成後以秘製醬料燒製，外層焦脆，內裡脂香甘潤Q彈，最後撒上金蒜增添「風沙」的豐富層次。編者大愛「烤乳豬伴饃饃皮」，乳豬花上48小時乾式熟成，在食客進餐前即烤，沙皮的豬皮非常鬆脆，肉質嫩滑多汁，配上時令鮮果帶出清新效果，平衡油脂。 再來一客春卷，餡料用上頂級鹿兒島A5和牛粒和雲南珍稀野生乾巴菌，一口盡嘗兩大尊貴食材的豐富原味道。湯品也令人滿足，夏季當造的冬瓜熬羹，加入鮮甜的阿拉斯加蟹肉與北海道宗谷瑤柱，每口都鮮甜。

50年陳皮＋夢王蛋自製魚腐 主菜以黃薑粉自家製的葡汁配搭虎蝦和炸饅頭，虎蝦大隻厚肉，葡汁散發自然的香料風味。「番茄魚腐魚湯浸菜苗」魚湯鮮甜，自家製魚腐以鯪魚肉、夢王雞蛋及50年陳皮製成，真材實料。配上濃甜多汁的西班牙番茄，連一碟蔬菜都那麼講究！ 「薑蔥大扇雞」選用肉質結實、雞味濃厚的大扇雞，用薑蔥及日本博多蔥爆炒，混合的薑蔥香與雞油香刺激味蕾。「雞蹤菌海味炆手工麵」掛汁得來不失爽口，配搭雲南雞蹤菌、非洲黃花膠、關東遼參及日本冬菇，用料高級。

自製糯米糍＋冰淇淋＋酥餅 想不到這場中式Omakase奉上豐富甜品開拓我們的第二個胃！ 楊枝甘露糯米糍用上宮崎「太陽之子」完熟芒果製成，芒果味鮮甜不酸；糯米糍柔韌。當日自家製的冰淇淋有椰林飄香雪糕，用新鮮椰子、鮮菠蘿、雲南土紅糖、嶺南鴨腳木蜂蜜及北海道3.6牛乳製成，椰香味天然。中式美點芋頭棋子餅精選香甜粉糯的荔浦芋頭突出芋香；鬆化的奧利奧榛子曲奇是鋒膳創辦人Nansen為兒子的喜好而設計。 驚喜未完，最後獻上木盒伴手禮「自家製海苔肉鬆酥」，再飲杯厄瓜多爾Criollo Esmeraldeño 77%單品朱古力，巧究到要用Évian礦泉水及北海道3.6牛乳沖調，細味出朱古力與榛子香氣，尾韻流露淡雅花香。