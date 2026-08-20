MegaBox 巨型哥基「Mochi 麻糬」 10米充氣裝置登場 貓狗光影匯演夜間上演

九龍灣 MegaBox 頂層的 Mega Sky 空中花園近日換上全新藝術裝置，邀請本地藝術家李學鋒創作貓狗主題壁畫，並將畫中的哥基角色「Mochi 麻糬」立體化，變成一個約10米闊的巨型充氣裝置。裝置現於空中花園展出至10月4日，配合戶外貓狗主題光影匯演，日間可以欣賞巨型哥基與維港景色，晚上也可以看光影表演。

巨型哥基「Mochi 麻糬」破壁而出 今次藝術企劃名為「Mega Art Space」，由 MegaBox 聯同本地藝術平台 Art Dreamers 合作，邀請藝術家李學鋒現場創作貓狗壁畫。作品以貓狗為主題，其中一幅哥基壁畫更加入立體元素，讓哥基的尾巴從牆面「破壁而出」，由平面畫作變成半立體創作。 除了壁畫，作品亦進一步放大成巨型裝置。畫中的哥基「Mochi 麻糬」化身約10米闊的毛絨造型充氣裝置，置於 Mega Sky 空中花園草地中央。裝置以毛髮、表情等細節還原哥基造型，配合空中花園的開揚空間，從遠處亦相當搶眼。

「Mega Art Space」同場亦展出多幅貓狗作品，包括長達5米的巨型貓狗畫作，以及由幼稚園至中學生繪畫比賽得獎作品，讓大家可以一次過欣賞不同年齡層的創作。 10米巨型哥基陪睇日落 Mega Sky 位於 MegaBox L18，佔地逾3萬呎，以落地玻璃及270度開揚景觀為特色，可以眺望東九龍及維港一帶景色。巨型「Mochi 麻糬」設於戶外草地，下午至晚上均可前往參觀；黃昏時分更可將哥基、日落及城市景觀一同收入鏡頭。 10米闊巨型哥基「Mochi 麻糬」現展出至2026年10月4日，星期一至五開放時間為下午1時至晚上10時；星期六、日及公眾假期則由上午11時至晚上10時，免費入場。





貓狗光影匯演夜間上演 除了白天的巨型哥基，Mega Sky 近期亦加入戶外貓狗主題光影匯演。大型光影投影配合音樂節奏變化，貓貓狗狗以不同光影造型出現在空中花園，畫面會在夢幻、繽紛及溫暖的效果之間轉換。 光影匯演現於每晚7時30分至9時舉行，至2026年9月13日結束，實際安排會視乎天氣及現場情況調整。活動同樣位於 MegaBox L18 Mega Sky 空中花園，毋須入場費。 Mega Sky「Mega Art Space」及巨型「Mochi 麻糬」 日期：即日至2026年10月4日

時間：星期一至五 1pm–10pm；星期六、日及公眾假期 11am–10pm

地點：MegaBox L18 Mega Sky 空中花園

費用：免費