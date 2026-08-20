海洋公園全新展館「爬行探索基地」開幕 5位爬行動物明星登場/瀕危保育物種/近距離互動體驗 (有片)

海洋公園全新展館「爬行探索基地」8月21日起正式向公眾開放！首個展館專為爬行類動物而設，近距離觀賞多位爬行類動物明星，更有瀕危保育物種登場！館內不同時段設多個互動活動，可欣賞餵食及護理過程，了解公園專業動物護理團隊的工作點滴，一睹爬行明星的獨特魅力，打破大眾對爬行類動物的迷思，即睇詳情！

全新爬行探索基地

全新展館坐落於高峰樂園，採用沉浸式設計，打破大家平日對冷血動物的迷思，帶大家以全新角度欣賞這班「冷酷」背後極具魅力的生物。爬行類動物除了極其溫順，更是維護生態平衡、控制害蟲的生態英雄。展館精心打造還原野外環境的棲息地，當中最惹人注目的必定是體型龐大、外形酷似迷你恐龍的犀牛鬣蜥。雖然外表威猛十足，但原來平時只愛吃植物，所以又被冠以「柔情暴龍哥」的稱號，反差萌十足！

另外，展館亦展示極為珍貴的國家一級保護動物瑤山鱷蜥，這位「淡定僵太公」平時最愛於樹枝上長時間保持「木頭人」狀態，定力十足。而擁有一雙 360度獨立轉動眼球的「360全知龍」七彩變色龍，隨時隨地於大家面前上演「變裝秀」；藍舌石龍子展示獨特的藍色舌頭，用於威嚇掠食者。展館內更有尾巴如史前飛龍帆狀物的「水上飛帆哥」斑帆蜥、外貌似蛇實則是蜥蜴的帝王蛇蜥，以及身披硬甲的巨型角蜥，每一個角落都展現出爬行動物非凡的適應能力。