深圳好去處｜PINGU企鵝45周年「南極奇境」展覽 免費入場！必影巨型打卡位+限定聯名周邊

深圳好去處 ！陪伴無數人成長的經典動畫角色 PINGU 迎來45歲生日！由即日起至10月18日，深圳萬象天地限定舉行「PINGU 南極奇境」特展，邀請全球45位藝術家為PINGU企鵝注入全新創意。展覽不僅帶來深圳首次亮相的藝術家聯名限定周邊，更設有多個還原動畫場景的大型立體雕塑與創意打卡牆，粉絲必睇！

必掃45周年限定聯名周邊 展覽的最大亮點，絕對是多款在深圳首次登場的 PINGU 45周年限定周邊。45位藝術家將各自的獨特風格融入 PINGU 的經典形象中，推出一系列兼具實用性與設計感的單品。從日常百搭的聯名帆布袋、充滿細節的精緻服飾，到散發香氣的造型香片，每一款都令人愛不釋手。場內亦準備了豐富的家居好物，例如 PINGU 聯名風扇、造型音響及枱燈等，放在家中每個角落都能提升生活質感。特別推薦穿上補丁牛仔服的「探險家」造型毛公仔，完美契合今次的南極奇境主題。

PINGU 45周年南極奇境展覽 這次展覽分為兩種體驗空間，免費打卡區域只需關注官方指定社交帳號即可輕鬆進入。入口處的洞洞板毛絨掛件牆掛滿各式各樣的 PINGU 公仔，畫面療癒又可愛。走進免費展區，大家會遇見穿上藍白條紋9號足球球衣的守門員 PINGU，旁邊更有一整面鋪滿經典動畫截圖與趣味英文句子的表情包主題牆，充滿幽默感。



若想欣賞更多藝術家的聯名畫作與巨型裝置，只需在現場購買任意一件周邊商品，即可解鎖內部的專屬藝術展區，更可以免費攜帶一位朋友共同進場。 藝術展區內展出多款極具話題性的跨界創作。藝術家 Newyear 創作的《擁抱pinggu》，以標誌性男孩懷抱融合陰陽太極造型的巨型 PINGU 球體，視覺張力十足；Crosswace 與原創 IP 綠色炸毛小精靈 Lionbit 的聯名裝置更是全場焦點，PINGU 的嘴巴化身成大喇叭口，造型搞怪。場內還有 AkeyAkey 的巨型積木風 PINGU 雕塑、日系清新水彩畫風的「野有上秋」雪境插畫，以及 Solfelpeto 將五個英文字母改造成企鵝形象的創意畫作，每一個角落都充滿驚喜。