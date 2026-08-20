GU 2026秋冬系列直擊｜新任創意總監 Francesco Risso操刀 打造六大生活風格概念 極簡主義/玩味印花/都市機能(有片)

日本快時尚品牌GU今年正式迎來成立20週年！為了紀念這個重要里程碑，品牌早前宣布重磅邀請前Marni創意總監、意大利著名設計師Francesco Risso加入，並由他親自操刀主導全新的2026秋冬系列。Risso過往以獨特的藝術視野與精湛工藝著稱，今次入主GU，他將高端時裝的工藝思維注入大眾日常穿搭，從現代都市人的多元生活中汲取靈感，一口氣推出六大生活風格概念，打破單一風格框架，即睇詳情。

GU 2026秋冬系列 破格詮釋六大生活風格 Francesco Risso今季從日常生活中獲得靈感，將極簡美學、復古懷舊、繽紛印花、都市機能、街頭運動及居家舒適六大概念融會貫通。全系列以立體剪裁與材質碰撞，透過不同布料交織出各種質感變化，塑造出跨越界限的自在穿搭，讓大眾自由配搭出獨特穿衣哲學。

GU MINIMAL 精緻簡約格調 主打極簡的「GU MINIMAL」以經典黑色為主調，點綴海軍藍與酒紅，注重精緻立體剪裁。透過仿皮、細針織與棉質等不同材質交織，塑造低調具層次感的魅力，打造跨越季節界限的自在穿搭。

GU CLASSIC 經典復古美學 「GU CLASSIC」重現70年代懷舊美學，將經典格紋元素融入燈芯絨及質感面料之中。以現代手法糅合休閒感與懷舊格調，完美展現出跨越時光的經典穿搭。

GU PLAYFUL 繽紛玩味混搭 追求個人特色的朋友不能錯過「GU PLAYFUL」，巧妙將格紋、波點、花卉印花、透膚面料與幾何針織搭配。以鮮明亮眼的色彩與玩味圖案為主軸，開拓層次穿搭的無限可能，塑造充滿活力的造型。

GU UTILITY 都市工裝與機能美學 「GU UTILITY」以軍事、工裝及戶外風格為靈感，透過大地色調搭配重點色彩，完美融合都市工裝與大自然之間的機能穿搭，營造層次豐富且具深度的造型，輕鬆應對各種生活場合。

GU SPORT 街頭運動風格 「GU SPORT」汲取80至90年代運動服裝靈感，以撞色細節與藍、綠、黃等鮮明色彩點綴，重新演繹具復古感的衛衣及T恤輪廓，展現時尚率性的運動混搭風格。