李錦記首推「香港風味」盲盒　還原舊式大排檔、士多辦館 附迷你醬料磁石貼

李錦記推出首個限量「香港風味」系列盲盒，以香港昔日常見的士多辦館、大排檔及街頭小食店為主題，設計成3款不同包裝，每盒亦隨機附送一款迷你醬料造型磁石貼。系列即日起於指定零售點及李錦記網店限量發售，每盒售價$55。
3款設計以士多、大排檔及街頭小食店為主題
「香港風味」系列共有「百年經典風味」、「大排檔風味」及「街頭小食風味」3款盲盒，包裝分別以不同香港舊式店舖及街頭飲食場景為設計。
「百年經典風味」以士多辦館為主題，盒身加入舊式小店及醬料貨架等元素，內附145克李錦記舊庄特級蠔油一瓶，整個設計帶有舊式士多的味道。
「大排檔風味」就以昔日街邊大排檔為主題，綠色排檔、紅燈罩及四腳膠凳等元素都可以在包裝上找到。盒內有3款快趣煮醬料包，包括60克黑椒雞柳醬、60克醬爆牛仔骨醬及80克甜酸排骨醬，背面亦附食譜，在家煮飯時就可以直接跟著做。
至於「街頭小食風味」，包裝以街頭小食店為設計，盒內附95克李錦記街頭魚蛋醬，主打港式咖喱風味，可用於製作魚蛋等街頭小食，對於鍾情港式小食的人來說相當應景。
每盒隨機附送迷你醬料磁石貼
每盒盲盒亦會隨機附送一款「李錦記迷你醬料磁石貼」，共有4款，包括舊庄特級蠔油、XO醬、叉燒醬及港式街頭魚蛋醬，均以迷你醬料造型製作，可作雪櫃磁石使用。4款造型各有特色，亦令盲盒多了一重收集元素。
「香港風味」系列現於惠康、百佳超級市場、AEON、c!ty’super、千色Citistore、YATA、UNY、昂坪360等指定零售分店，以及李錦記網店限量發售。每盒建議零售價$55，盲盒及磁石貼均為隨機款式，想集齊不同設計就要碰碰運氣。