李錦記首推「香港風味」盲盒　還原舊式大排檔、士多辦館 附迷你醬料磁石貼

李錦記推出首個限量「香港風味」系列盲盒，以香港昔日常見的士多辦館、大排檔及街頭小食店為主題，設計成3款不同包裝，每盒亦隨機附送一款迷你醬料造型磁石貼。系列即日起於指定零售點及李錦記網店限量發售，每盒售價$55。

3款設計以士多、大排檔及街頭小食店為主題

「香港風味」系列共有「百年經典風味」、「大排檔風味」及「街頭小食風味」3款盲盒，包裝分別以不同香港舊式店舖及街頭飲食場景為設計。

「百年經典風味」以士多辦館為主題，盒身加入舊式小店及醬料貨架等元素，內附145克李錦記舊庄特級蠔油一瓶，整個設計帶有舊式士多的味道。

「大排檔風味」就以昔日街邊大排檔為主題，綠色排檔、紅燈罩及四腳膠凳等元素都可以在包裝上找到。盒內有3款快趣煮醬料包，包括60克黑椒雞柳醬、60克醬爆牛仔骨醬及80克甜酸排骨醬，背面亦附食譜，在家煮飯時就可以直接跟著做。