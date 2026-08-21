網上熱話｜港女飲茶驚見車厘茄配芒果布甸唔正常 引網民分享食物奇怪配搭

大家出外光顧食肆，菜單總會有常見的指定配搭，例如乾炒牛河而非雞河，芒果布甸加花奶而非煉奶。如果出現罕見的配搭，令人搲爆頭又得啖笑。早前，有港女飲茶食芒果奶凍時，就被放在頂頭的車厘茄嚇親，引來大批網民分享食物罕見配搭。

飲茶食芒果奶凍 驚見車厘茄扮車厘子 飲茶要趁人多才可以柯打多啲嘢食，部份傳統舊式酒樓更會有懷舊點心，例如菲林卷、芋蝦；甜點兔仔棉花糖、放上竹簽傘的芒果布甸等。早前，有港女適逢食lunch去飲茶，點選了一客芒果奶凍，豈料上枱後發現多數頂頭裝飾的車厘子，竟然變成車厘茄。驟眼睇兩者形狀及顏色相似，之不過車厘茄通常多配鹹食如pizza、沙律，襯甜品如芒果奶凍都是第一次見！

港女驚嘆「唔正常」 而放在芒果奶凍上裝飾的，多數是出現於雜果賓治或其他蛋糕頂的糖漬帶光澤車厘子，雖然入口有淡淡藥水味混搭甜味，但論經典或懷舊風味卻非它莫屬。不過，今次甜甜的車厘子無端端變成車厘茄，令港女大惑不解：「想知廚房大佬呢排係咪好大壓力」、「我只係想食個正常lunch啫」。