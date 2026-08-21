尖沙咀美食│The Lounge$328無限暢飲法國美酒2小時 專業侍酒師帶隊精選8款「盧瓦爾河谷」佳釀

香港人對法國葡萄酒絕不陌生，但相比起波爾多，沿著法國長河延伸的「盧瓦爾河谷(Loire Valley)」顯得更具個性。這裡的氣候從大西洋的清涼一路過渡至內陸，孕育出風格多元的葡萄風土氣息。最近尖東千禧新世界香港酒店的 The Lounge便迎來了一個極具性價比的品酒機會，推出震撼眼球每位$328(另設加一服務費)的兩小時無限暢飲套餐。由酒店葡萄酒總監Sam Chong侍酒師團隊，挑選出八款最具代表性的盧瓦爾河谷佳釀。

這趟河谷旅程，首推清爽的2019年Ackerman氣泡酒，它帶著清新柑橘與白花香氣，細緻的氣泡瞬間喚醒味蕾。隨後的三款精選白酒則各有姿態：100% Melon de Bourgogne葡萄釀製的白酒帶有海岸的清涼；Domaine Cailbourdin則展現出如蠔殼般的獨特礦物氣息；而以Chenin Blanc釀製的Clos Thierrière則帶著含蓄的深度。至於紅酒愛好者，這裡也能嘗到經典Pinot Noir 與Cabernet Franc的樸實與優雅。品嘗過後，最後再來一杯散發著烘焙蘋果與白桃甜香的Chenin Blanc甜白酒，正好為這場舌尖上的法國之旅留下悠長餘韻。除了河谷的無限暢飲，酒窖同場亦罕有地以杯裝形式，呈獻三款優質大瓶裝(Magnum)佳釀的品鑑組合。上班族放工後不妨放慢腳步，給自己兩小時的空間，用酒杯重新認識法國的浪漫風土。