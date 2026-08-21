西環火井│全港首創「西瓜爵士湯」湯底！限時推「湯底味」微醺雞尾酒/巨型冬瓜盅/必搶火鍋香氛噴霧

誰說夏天吃火鍋一定會燥熱？位於西環的人氣火鍋店「火井火鍋」，由即日至9月30日期間顛覆火鍋迷的認知，將傳統港式火鍋改造成一場極具創意的夏日消暑盛宴。當中最引人注目的是全港首創「西瓜爵士湯」湯底($268)。靈感源自80年代香港名人鄧肇堅爵士家廚研發的傳奇養生蜜瓜螺頭花膠雞湯。火井大膽挑戰傳統改用西瓜代替蜜瓜，融入秘製高湯，再加入螺頭、花膠及金華火腿熬煮。西瓜的自然果香出奇地激發出湯底的鹹鮮清爽不膩，絕對是今年夏天的驚喜之作。

如果是傳統湯水的愛好者，則不能錯過經典重塑的「火井冬瓜盅」湯底($268)。巨型冬瓜內有冬菇、火腿及蝦肉等豐富配料，表面綴以夜香花。清甜的湯頭帶著濃郁菇菌香，冬瓜清熱下火之效平衡火鍋燥熱感。火井更跨界聯乘本地調酒師Paul Chan及香氛品牌Flowerhood，將火鍋體驗延伸至味覺與嗅覺，特別設計了兩款與湯底完美呼應的「湯底味」微醺與無酒精特飲，當中一款「微醺西瓜爵士」($138)注入了新鮮西瓜與Kowloon Gin琴酒為基底，加入青檸汁、柑桔蜜，以及「么鳳」梅粉。另一款「下火鹹檸費士」則是無酒精雞尾酒，以洋甘菊茶作基底，加入青瓜鮮陳檸檬伴以汽泡水。

更瘋狂的是香氛品牌將這兩款夏日湯底的香氣，提煉成可以帶回家的「西瓜爵士」與「火井冬瓜」兩款萬用香氛噴霧($88)，把吃火鍋的快樂回憶轉化為時尚生活日常。想一次過體驗可直接入手$538「新品湯底套餐」，當中包括任選一款夏日湯底、兩杯特飲及一支萬用香氛噴霧，滿載消暑感的夏日火鍋體驗。 火井火鍋 西環皇后大道西419號地舖 2547 4508 18:00 - 01:00 www.firewellhotpot.com/