香港運動節2026｜一連3日會展舉行 首推滑雪主題 特設仿雪斜台滑雪體驗

香港運動節 2026（SPORTFEST HK 2026）一連3日於灣仔香港會議展覽中心Hall 3DE舉行。今屆運動節首次以滑雪為其中一個主題，吸引日本多個滑雪場、滑雪學校，以及來自瑞士，以「世界最佳自由式滑雪」聞名的LAAX度假村都有參加。現場特設仿雪斜台滑雪，有興趣體驗滑雪的朋友可預約及額外付款參加，下文即睇介紹！

香港運動節2026

如果有興趣到海外滑雪旅行，推介大家去來自歐洲瑞士的LAAX度假村攤位了解(B21攤位)，這個度假村不但是全球單板與雙板自由式（Freestyle）滑雪者的終極聖地，亦是頂尖選手與潮流滑雪文化的交匯點。瑞士LAAX度假村擁有超過200公里不同難度的滑雪道和5個Snowpark，高山氣候令其粉雪量極之充足，並擁有30條纜車線路連接，以及過百位駐場滑雪導師助大家提升滑雪技巧，是體驗歐洲滑雪的好地方。

若想初嘗滑雪樂趣，大家可報名參與場內的仿雪斜台滑雪，活動已包括基本滑雪裝備借用，1小時入門教學將教授掌握站姿、重心及平衡訓練、單腳滑行雪板邊緣控速及煞停，滑雪新手必試！。此外，場館還有精心安排的匹克球競技場、學界電競單車和街舞大賽等6大新興運動體驗區，加上全新主題「敢運動大排檔」的運動裝備售賣攤位，將運動樂趣全方位帶給大家。