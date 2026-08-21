中環美食｜實試百樂潮州私房菜傳世盛宴套餐 必試香酥芋茸蟹蓋＋鹹菜梳打

大家知不知道百樂潮州在中環有間樓上私房菜館？每枱劃分獨立房間，非常有私隱。而且侍應會逐位分菜，來食一餐豐盛潮味雅饌體驗皇帝式的享受。早前編者就來試試晚市「潮味雅饌傳世盛宴」套餐，第一次試飲店家推出的自家品牌罐裝鹹菜梳打，配襯手工潮菜，全枱食客都齊齊好奇起哄！

潮風香芋蟹蓋完美配對 百樂潮州私房菜提供三款不同主題潮味雅饌套餐，包括經典悅享、傳世盛宴、尊貴御宴，均由名廚許美德師傅設計菜單，私房菜掌廚師傅手藝扎實，每道手工菜不賣浮誇卻穩穩陣陣。先說令我最難忘的一道美饌，我會投香酥芋茸蟹蓋一票。怕麻煩懶拆蟹殼的我一向對焗釀蟹蓋情有獨鍾，他他條條細嘗啖啖絲絲蟹肉是人生享受美食的一大樂事。而這款奉上時熱騰騰的釀蟹蓋，特別之處在於外層鋪上綿密幼滑的芋茸，酥炸後表層輕盈蓬鬆酥脆，毫無油膩感。細味箇中的芋香，又能同一時空嘗出蟹肉的細嫩鮮甜。我平日打稿鮮用「完美」形容詞以免予人誇張錯覺，但這道香芋與蟹肉的聯婚，的確是「完美」組合，有驚喜！

清熱生津鹹檸燉水鴨湯 養生湯水也是亮點之一，燉足四小時的潮式花膠鹹檸檬燉水鴨湯，靈魂在於潮州特產鹹檸檬，其微酸與陳香充分滲透湯中，剛好平衡厚花膠的膠質，亦能托出水鴨的鮮甜，在炎熱的天氣下喝感覺清爽，尾韻回甘清熱生津，這款燉湯具滋陰潤燥功效。

潮州醇厚滷水豬腳筋 潮州菜怎少得滷水？我最怕滷水過鹹，吃畢要狂灌水令人不適影響心情。店內的滷水膽基調累積逾60年歷史底蘊，混合花椒、八角、陳皮、桂皮、甘草等香料，濃醇而層次分明，優雅而不死鹹。滷水鵝選用獅頭鵝，獅頭鵝吃海邊蟹仔、沙蜆等天然飼料，肉質特別鮮美緊緻，油脂細薄，鵝肉滷得入味。今次也試試潮州滷水豬腳筋拼墨魚片，豬腳筋彈爽QQ；墨魚片柔嫩微彈牙，咬口感滿足，入味恰到好處。

原隻鮑魚煨飯大滿足 席上再來鮮蝦香腐酥、椒鹽百花鮮魷魚、茶葉煙燻焗雞、鹹菜涼瓜排骨煲、原隻鮑魚煨飯、鴛鴦甜品，陣容豐盛。鮑魚煨飯鮑汁鮮味醇厚，扣至鮑魚中心入味，粒粒分明的飯也吸收了鮑汁的鮮味，即使飽到上心口都要吃畢全碗飯才罷休。

有趣鹹菜梳打酸韻明亮 宴席上亦有一個帶給全枱人有趣的驚喜位，就是百樂潮州自家品牌罐裝的鹹菜梳打以及有氣功夫茶，為品牌邁向60周年，與閣樓釀造合作創製。鹹菜梳打呈透明色澤，外觀跟一般梳打無異，喝下鹹菜酸韻明亮，淡淡甜味層層展開，伴隨南薑的溫暖香氣，氣泡細緻輕盈舒爽，味道比我想像中討好。說起靈感來源潮州傳統鹹菜， 是潮汕三寶之一，是潮汕人的家常前菜。用包心芥菜製成，潮州地區鹹菜必下南薑調味，天然發酵，無添加劑，混合了鹹酸和南薑的香氣，配潮州白糜（粥）是絕配。如今做成鹹菜梳打，大膽前衛，果然夠潮，相信能吸引年輕一族。

文：Vera Gee

百樂潮州私房菜 地址：中環皇后大道中 152 號皇后大道中心 1 樓全層 預約：6444 4991 WhatsApp 午市營業時間：中午 12 時至下午 3 時 晚市營業時間：晚上 6 時至 10 時 30 分 備註：晚市套餐由$980/位起（兩位起）；傳世盛宴套餐$1,180/位，升級香酥芋茸蟹蓋另加$100位，另收加一。 網上訂座