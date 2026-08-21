農曆七月鬼節2026｜日全食撞正鬼門開 4大生肖最易招陰 命理師提醒忌夜行、避樹林及夜店

農曆七月已於8月13日開始，今年鬼月亦因「鬼門開」與日全食時間相近而引起玄學界討論。今年鬼門開與日全食出現於相近時間，按照傳統玄學說法，屬於「晦夜、陰門、日蔽」等象徵重疊的時刻，許多命理師都提醒大家鬼月期間宜慎言慎行。另一邊廂，台灣命理師小孟老師亦點名4個生肖，指屬鼠、蛇、猴及豬人士在鬼月期間有較多需要留意的地方。



鬼門開撞日全食 「赤馬紅羊劫」有何說法？ 今年農曆七月初一為8月13日，而日全食則於8月12日出現，按亞洲時間計算，日全食高峰落在8月13日凌晨，時間上與農曆七月初一相近。按照傳統玄學說法，日食有「日蔽」之象，而農曆七月本身又被民間視為陰氣較盛的月份，因此有命理師將兩種現象放在一起解讀，認為是「陰門」、「日蔽」等象徵同時出現，提醒大家鬼月期間行事謹慎。 今年亦適逢丙午年，明年則為丁未年，民間稱為「赤馬紅羊」。在傳統干支說法中，丙午中的丙屬火、午為馬，故稱「赤馬」；丁未中的丁屬火、未為羊，則稱「紅羊」。由於歷史上曾有以「赤馬紅羊」形容社會動盪的說法，近年亦衍生出「赤馬紅羊劫」一詞，並被部分命理界人士解讀為兩年容易出現較大變動。





鬼門開撞日全食

農曆七月鬼節2026｜屬鼠、屬蛇忌夜晚行山涉水 除了鬼門開及日全食，今年鬼月亦有生肖禁忌值得留意。小孟老師早前分享影片，點名屬鼠、屬蛇、屬猴及屬豬人士，指4個生肖在鬼月期間較容易受到民間所說的「陰氣」影響。 當中屬鼠及屬蛇人士首先要留意夜間活動。由於鼠及蛇在自然界均有夜間活動的特性，蛇亦經常出沒於洞穴及陰暗潮濕環境，按照玄學說法，兩個生肖本身帶有較重的「陰」性特質，因此鬼月期間較容易吸收夜間晦氣。 小孟老師建議，屬鼠及屬蛇人士在鬼月期間可減少夜間前往海邊、河邊、山上等地方，尤其是偏僻及人煙較少的環境。若非必要，亦可避免獨自夜行。

農曆七月鬼節2026 ｜屬猴茂密樹林及大樹下少逗留 屬猴人士則要留意樹林及大樹。猴子主要棲息於森林等樹木茂密的地方，而傳統風水觀念認為，樹木越茂密、陽光越難照入的地方，越容易積聚陰氣，因此屬猴人士在鬼月期間被認為較容易受到影響。 小孟老師亦特別提醒屬猴人士，這段時間可避免在夜間前往茂密樹林，亦不宜長時間逗留在大型榕樹等大樹底下。 農曆七月鬼節2026 ｜屬豬少去夜店酒吧 家居亦要保持整潔 至於屬豬人士，禁忌則與「穢氣」有關。古代豬圈通常環境較為污糟及雜亂，在民間玄學象徵中，屬豬人士於鬼月期間被認為較容易受到穢氣及煞氣影響。

因此，屬豬人士在鬼月期間可減少前往舞廳、夜店及酒吧等夜生活場所，尤其是環境較為嘈雜或人流複雜的地方。同時亦可保持家居整潔，避免雜物長期堆積。





2026盂蘭節幾時？ 不少人會將「鬼門開」、「鬼節」及「盂蘭節」混為一談，其實三者並不完全相同。民間一般將農曆七月稱為「鬼月」，農曆七月初一則有「鬼門開」之說；至於盂蘭節正日則是農曆七月十五，今年落在公曆8月27日。 坊間亦常有「七月十四鬼門大開」的說法，因而令人誤以為農曆七月十四就是盂蘭節。實際上，盂蘭節正日為七月十五，而七月十四晚上則是正日前夕，不宜將兩個日子混為一談。 至於鬼月期間的各種禁忌，始終屬於民間傳統及玄學說法，各地習俗亦有所不同。若有信奉相關傳統，可視乎個人需要參考，毋須過度恐慌。

