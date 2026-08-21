LOFT香港快閃店旺角開幕 直擊5大區入手3500+日系雜貨！人氣咖啡+抹茶+美妝+文具 與日同價優惠(有片)

LOFT香港快閃店旺角開幕 直擊5大區入手3500+日系雜貨！人氣咖啡+抹茶+美妝+文具 與日同價優惠

深受港人喜愛的日本國民級生活品牌LOFT，闊別多年重返香港，以為期一年的期間限定店形式，進駐旺角MOKO 新世紀廣場，將於8月22日起正式開幕。新店劃分5大區，搜羅超過3,500款來自日本的精選生活產品，店內劃分5大區，讓顧客可將日式生活美學完美還原，即睇記者直擊！

搜羅逾3,500款日系商品 店內特別劃分為五大核心產品區域，包括有「健康與美妝」區，集合多款日本當紅個人護膚用品及美妝新品；「創意家居生活」區則主打兼具極簡實用性與設計感的家居用品，輕鬆提升家居生活質感；而「文具與經典紙品」區則是文青們不容錯過的聖地，齊集LOFT標誌性嘅手帳、設計感筆具及創意工具。除此之外，店內設有「日本精選食品」專區，提供人氣及時令日本零食；以及「時令與特色禮品」區，隨時為大家提供節日送禮或驚喜小禮物靈感。

全新 TOMO 會員計劃登場 貫徹「與日同價」 LOFT 香港期間限定店將全面貫徹「與日同價」理念，參考日本當地零售價格，並結合最新日圓兌港元匯率來釐定店內商品售價，輕鬆入手高品質日系雜貨。 為建立日系生活愛好者社群，YAICHI同步推出全新「YAICHI LOFT TOMO」年費會員計劃。由開幕當日起，顧客可以首1,0000名限定嘅優惠價$239(原價 $299)加入會員，即時於店內享專屬會員折扣，以及未來陸續推出的各項獨家禮遇。如果本身已成為YAICHI 3COINS TOMO會員，更可以高達$179超抵價加入TOMO會員。官方更特別為現有3COINS會員提供優先福利，由即日起至 8 月 24日期間，親臨旺角 MOKO店購物即可直接享用專屬會員優惠價。

開幕驚喜大放送 $1換購復刻袋+免費送限定Tote Bag 適逢重返香港市場，LOFT準備滿滿開幕誠意禮遇。凡開幕期間入場的顧客，無需消費即可免費獲贈極具收藏價值的限量版LOFT Plastic Fan。另外，只要於店內作任何消費並追蹤官方社交平台帳號，即可以$1超值價換購懷舊復刻情懷的特別版LOFT購物袋，數量有限換完即止！ 開幕首七天內，只要單筆消費滿$500，即可免費帶走設計簡約時尚的LOFT限定Tote Bag。首100名成功換購復刻購物袋，並參與 Instagram指定打卡活動的顧客，更不受消費金額限制，可直接喺現場免費獲贈這款限定Tote Bag。

LOFT期間限定店 地址：旺角太子道西193號MOKO 新世紀廣場1樓141號舖