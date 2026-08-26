用開窗口機或窗分機 想轉分體冷氣？Philco飛歌「小矮人」一拖二冷氣 助你擺脫三大隱憂｜無懼矮細窗台｜減低搭棚需要

香港住宅寸金尺土，不但實用面積愈來愈細，就連冷氣機位亦十分有限。很多人在選購冷氣時，首先比較匹數、價錢及能源效益，但到安裝時才發現，由選購到安裝，原來還有不少細節容易被忽略。尤其對於用開窗口機或窗分機的住戶來說，想轉用分體冷氣，可能會受外牆空間、機位尺寸等安裝限制。無論是新居入伙、裝修翻新抑或更換舊冷氣，究竟有哪些細節需要注意？ 冷氣配置前先留意 3 大問題 1. 家中想獨立分開 2 個溫區 但窗台位不足 想全屋都涼浸浸，不少家庭都會選擇在客廳及睡房安裝獨立冷氣。不過，有限的冷氣機位未必足以容納多部室外機，因此容易出現俗稱「機疊機」的情況，不但影響散熱效能，日後維修亦較為麻煩。Philco飛歌「小矮人系列」採用纖巧一拖二變頻設計，以一部室外機連接兩部室內機，可同時照顧客廳及睡房製冷需求，有助減少室外機數量，減低因「機疊機」帶來的維修及安全隱憂。

2. 冷氣窗台矮？用開窗口機或窗分機想轉分體冷氣？ 安裝前先睇室外機高度 選購冷氣時，不少人都會先留意匹數及製冷效能，卻忽略室外機尺寸同樣影響能否順利安裝。近年不少住宅單位的室外機窗台空間有限，業主往往到安裝時才發現心儀型號的室外機未能安裝。Philco飛歌「小矮人系列」採用纖巧室外機設計，高度僅413.5毫米，屬目前市場上最矮室外機。加上456毫米機腳闊度間距，即使較矮細的窗台亦能靈活安裝，如果本身家中使用窗口機或窗分機，想轉用分體式冷氣但又擔心窗台空間，就可以考慮這款纖巧一拖二分體冷氣。

3. 安裝分體冷氣隨時要搭棚 費用動輒數千元？ 選購冷氣時，很多人只比較機價，但「安裝、維修」費用分分鐘貴過部機！好多朋友想安裝分體冷氣但又顧慮搭棚費用動輒數千元。Philco飛歌「小矮人」室外機將製冷劑接駁位及排水喉位置設於機背、面向室內，安裝時，師傅可由室內直接將機身推出窗台，接駁位置伸手可及，無需搭棚^。即使日後進行檢查、清洗或維護亦較方便，有機會免去額外工程開支及保養負擔。 （^視乎實際情況而定）

機內深層清潔 送出潔淨涼風 香港天氣潮濕，冷氣使用時間長，機內部容易積聚濕氣、灰塵及異味。Philco飛歌「小矮人系列」擁有目前一拖二冷氣市場上獨有的AUTO CLEAN自動清洗及風乾防霉功能，可為室內機內部進行深層清潔，配合風乾防霉功能，有助減少污垢、細菌及異味積聚。同時具備Cold Plasma等離子空氣淨化技術、TRIO三重濾網系統，能分解細菌及抑制過敏原，適合有小朋友、長者或寵物的家庭。而室外機亦採用Golden Fin金色防銹塗層，即使面對香港潮濕多變的天氣，也能提升防腐蝕能力及延長使用壽命。

2 匹總輸出靈活配搭 客廳睡房一機兼顧 Philco飛歌「小矮人」一拖二變頻分體冷氣總輸出達2匹，用家可選擇2部「1匹」或1部「1匹」+1部「1.5匹」，可按空間面積自由配搭，當同時啟動兩部室內機時，系統會自動優化輸出合共以2匹為上限，兼顧效率與運作穩定。它設有風向繞行模式，可減少冷風直接吹向人體的不適感；另配備上下左右自動搖擺送風功能，令冷風分布更均勻。加上雙轉子變頻壓縮機及低噪散熱風葉設計，有助提升製冷效率、節能表現及降低運行噪音。

飛歌「小矮人」話你知 限時保養升級優惠

由即日起至2026年10月31日^，凡購買Philco飛歌「小矮人系列」纖巧一拖二變頻分體式冷氣機，可享全機保養升級優惠： ．2年全機保養（原定1年） ．5年壓縮機保養 ^以送貨日計。優惠受條款及細則約束。