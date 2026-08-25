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出版：2026-Aug-25 13:00
更新：2026-Aug-25 13:00

不只香水蠟燭！Diptyque 首推護膚系列　實用配件打造居家儀式感

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不只香水蠟燭！Diptyque 首推護膚系列　實用配件打造居家儀式感

不只香水蠟燭！Diptyque 首推護膚系列　實用配件打造居家儀式感

以香氛聞名的 Diptyque，近年不斷把品牌美學延伸至生活不同層面。今次推出全新護膚系列 Les Rituels de Soin（護膚之藝），不單是品牌首個完整身體護理系列，亦把其擅長的香氣、質感與儀式感融入日常護膚之中。由沐浴、滋養到按摩，系列希望將每天看似簡單的護理步驟，轉化成一段讓身心放慢的感官時刻，為忙碌都市生活注入一點從容。

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從香氛走向完整生活美學

Diptyque今個新出護膚系列，可說是品牌由香氛進一步走向生活方式的重要一步。系列靈感取自古希臘及古羅馬的沐浴文化，重新演繹沐浴、滋養、按摩等日常動作，讓護膚不再只是功效導向，而是一種放鬆身心的生活節奏。品牌以「日常中的片刻停頓」作系列核心，對追求質感生活的讀者來說，這種兼具香氣、設計與自我照顧的護膚儀式，便正正切合都市生活中對放鬆與美感的需要。

天然成分與香氣功效並重

大自然一直是 Diptyque 創作的重要起點，這份理念亦延伸至全新護膚系列的配方之中。系列採用高比例天然來源成分，部分產品的天然成分含量更達 100%；香氛濃縮精華同樣由 100% 天然來源成分組成，強調溫和、呵護與感官享受並行。

在香氣設計方面，品牌找來Givaudan 合作研發，並由調香師 Nathalie Cetto 參與創作，將不同香氣塑造成護理儀式中的一部分。系列希望讓香味不只是留在肌膚上的氣息，也能在使用過程中帶來舒緩、提神或煥活等心理感受，令每一次護理都更有層次。包裝設計亦呼應品牌對自然與美感的追求，多款產品選用玻璃瓶身，部分可重複使用。

Diptyque 2026 Les Rituels de Soin Collection 橢圓旅行包 Diptyque 2026 Les Rituels de Soin Collection Oval Pocket Mirror Diptyque 2026 Les Rituels de Soin Collection 限定版 －橢圓化妝鏡 Diptyque 2026 Les Rituels de Soin Collection 限定版 －紙巾盒－地中海圖紋設計 Diptyque 2026 Les Rituels de Soin Collection 限定版 －橢圓托盤－地中海圖紋設計 Diptyque 2026 Les Rituels de Soin Collection 天然柔膚綿 Diptyque 2026 Les Rituels de Soin Collection 身體刷 Diptyque 2026 Les Rituels de Soin Collection 白色儲物瓶－小型款 Diptyque 2026 Les Rituels de Soin Collection 限定版 －首飾盒－地中海圖紋設計 Diptyque 2026 Les Rituels de Soin Collection 身體刮痧陶瓷

配件延伸居家儀式感

除了護膚品，系列亦同步推出多款裝飾精品，進一步營造居家護理氛圍。插畫家 Julie Serre 以細緻線條點綴越南傳統漆木工藝作品，包括托盤、紙巾盒及鏡面收納盒，令護理用品可整齊收納，同時成為空間中的美學擺設。

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