不只香水蠟燭！Diptyque 首推護膚系列　實用配件打造居家儀式感 (有片)

以香氛聞名的 Diptyque，近年不斷把品牌美學延伸至生活不同層面。今次推出全新護膚系列 Les Rituels de Soin（護膚之藝），不單是品牌首個完整身體護理系列，亦把其擅長的香氣、質感與儀式感融入日常護膚之中。由沐浴、滋養到按摩，系列希望將每天看似簡單的護理步驟，轉化成一段讓身心放慢的感官時刻，為忙碌都市生活注入一點從容。

從香氛走向完整生活美學

Diptyque今個新出護膚系列，可說是品牌由香氛進一步走向生活方式的重要一步。系列靈感取自古希臘及古羅馬的沐浴文化，重新演繹沐浴、滋養、按摩等日常動作，讓護膚不再只是功效導向，而是一種放鬆身心的生活節奏。品牌以「日常中的片刻停頓」作系列核心，對追求質感生活的讀者來說，這種兼具香氣、設計與自我照顧的護膚儀式，便正正切合都市生活中對放鬆與美感的需要。

天然成分與香氣功效並重

大自然一直是 Diptyque 創作的重要起點，這份理念亦延伸至全新護膚系列的配方之中。系列採用高比例天然來源成分，部分產品的天然成分含量更達 100%；香氛濃縮精華同樣由 100% 天然來源成分組成，強調溫和、呵護與感官享受並行。