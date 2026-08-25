Louis Vuitton Monogram 變身彩妝　限量眼唇系列登場

Louis Vuitton 以全新 La Beauté Louis Vuitton 限量彩妝系列，為品牌彩妝線揭開新一頁。系列由女裝藝術總監 Nicolas Ghesquière 與彩妝創意總監 Pat McGrath 共同合作，把品牌標誌性的 Monogram 帆布轉化成眼妝與唇妝色彩，既可向 Monogram 圖案誕生130周年致意，同時亦把時尚元素帶入日常妝容。
時裝後台延伸至化妝袋
Pat McGrath多年來為Louis Vuitton時裝騷打造妝容，與Nicolas Ghesquière早已培養出默契。今次合作不止於推出彩妝產品，更把runway show後台的創意延伸至生活場景，讓妝容成為造型的一部分，成為展現個人風格的細節。
兩種Monogram 兩種女性氣質
系列以Monogram Dune及Monogram Infrarouge兩款帆布為靈感。前者以柔和米杏、裸色與光澤感，表現溫柔、明亮而從容的一面；後者則以黑紅對比、深色色調和強烈妝效。兩個系列一靜一動，呼應現代女性在不同時刻展現的多面性。
Monogram Dune：柔光裸調日常感
Monogram Dune系列主打溫暖、自然的妝感，適合喜歡低調精緻風格的讀者。眼影盤結合冰白、玫瑰金、灰調金屬色與柔粉黃調，營造輕盈層次；同系列緞光唇膏則以玫瑰杏色為主，為雙唇添上柔和氣色。Stellar Veil潤唇膏帶有透亮光澤，可單用或疊擦，令唇妝更有光感。
Monogram Infrarouge：黑紅對比更具態度
Monogram Infrarouge系列則走鮮明路線，適合想以妝容突出個性的場合。眼影盤收錄暗玫瑰杏、冷灰褐、藍調碳灰及酒紅色，妝效較深邃有型；緞光唇膏以黑加侖子紅調重新演繹經典紅唇，既有氣場亦不失時尚感。Galactic Veil潤唇膏加入幻彩閃粉，可為唇妝增添戲劇感。
包裝亦可收藏
除了色彩概念，包裝亦是系列焦點。Dune系列以玫瑰金配件和啞面米白色鋁材呈現柔和質感；Infrarouge系列則以啞黑與紅色漆面構成強烈對比。眼影、唇膏及潤唇膏均設替換芯，兼顧收藏感與可持續使用。品牌亦同步推出限量小型皮具及配飾，讓彩妝從化妝桌延伸至手袋之中。