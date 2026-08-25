Louis Vuitton Monogram 變身彩妝　限量眼唇系列登場

Louis Vuitton 以全新 La Beauté Louis Vuitton 限量彩妝系列，為品牌彩妝線揭開新一頁。系列由女裝藝術總監 Nicolas Ghesquière 與彩妝創意總監 Pat McGrath 共同合作，把品牌標誌性的 Monogram 帆布轉化成眼妝與唇妝色彩，既可向 Monogram 圖案誕生130周年致意，同時亦把時尚元素帶入日常妝容。

時裝後台延伸至化妝袋

Pat McGrath多年來為Louis Vuitton時裝騷打造妝容，與Nicolas Ghesquière早已培養出默契。今次合作不止於推出彩妝產品，更把runway show後台的創意延伸至生活場景，讓妝容成為造型的一部分，成為展現個人風格的細節。

兩種 Monogram 兩種女性氣質

系列以Monogram Dune及Monogram Infrarouge兩款帆布為靈感。前者以柔和米杏、裸色與光澤感，表現溫柔、明亮而從容的一面；後者則以黑紅對比、深色色調和強烈妝效。兩個系列一靜一動，呼應現代女性在不同時刻展現的多面性。