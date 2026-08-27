犬貓慢性腎病：營養管理的關鍵

慢性腎病（CKD）是年長貓狗中常見的疾病，但它也可能作為先天性疾病或急性腎損傷的後遺症而出現在較年輕的動物身上。 儘管CKD最終會逐步惡化，但獸醫在早期發現此病扮演著關鍵角色。此外，採用適當的飲食調整（配合輔液療法和藥物治療）可以顯著改善寵物的生活品質並延長其壽命。 營養管理是治療慢性腎病的基石，包括四個主要目標： 提供足夠的能量以維持良好的身體狀況（慢性腎病的寵物常常食慾減退；腎臟專用處方糧旨在幫助寵物攝取足夠卡路里以維持體重與身體狀況）

緩解尿毒症的臨床症狀 減少液體、電解質與酸鹼平衡的失衡 延緩疾病的進展

蛋白質 儘管存在爭議，但經過充分研究的證據顯示，限制飲食中的蛋白質在慢性腎病中具有多重好處，包括減少氮廢物與有害尿毒素的累積、改善蛋白尿、降低腎臟氧化壓力，以及限制慢性腎病的代謝紊亂。雖然目前尚不清楚理想的蛋白質限制程度，但市售腎病處方糧通常提供適量的高品質蛋白質。目前沒有研究顯示限制蛋白質攝取的腎病處方糧會增加蛋白質能量消耗的風險，但必須密切注意並確保充足的能量攝取與維持良好的體型。 磷 磷的積聚會導致腎臟次級副甲狀腺功能亢進，且隨著慢性腎病階段的加深而更為普遍；這可能進一步引發腎性骨營養不良或軟組織鈣化。血漿磷濃度過高也與慢性腎病動物的存活時間較短相關。現已充分證實，限制飲食中的磷是延緩腎臟疾病進展的關鍵措施。

EPA與DHA 二十碳五烯酸（EPA）與二十二碳六烯酸（DHA）是魚類中獨有的Omega-3長鏈多元不飽和脂肪酸。多數研究顯示，EPA與DHA具有有益的效果，能減緩腎功能的衰退。 抗氧化劑 氧化損傷被認為在腎臟疾病的進展中扮演重要角色，可能促使腎小球硬化與間質纖維化。

維持充足的水份對慢性腎病患者至關重要，建議多攝取濕糧並在疾病晚期階段施打皮下水。 定期的獸醫檢查也是必要的（頻率依疾病階段而定），以監測臨床徵象（如食慾、消化狀況、體重）、腎功能指標、蛋白尿、血磷、電解質、血壓與血球比容，並依據結果調整治療方案。 適當的營養是慢性腎病的治療基石：它可以延緩病情進展，同時改善患者的生活品質和延長其壽命。營養調整應在疾病早期開始進行，若能以腎臟專用處方糧作為唯一的餵食食物，效果會更加理想。若與其他食物混合餵飼可能會降低營養控制的效果（尤其是磷含量的控制）。

請務必記住，慢性腎病是一個會逐步惡化的疾病，所採取的措施僅在旨於延緩病情，並維持患病動物的良好生活品質。

城大動物醫療中心內科專科 Marie Laure THERON 醫生

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