Hermès Beauty 秋冬限量唇膏登場 以極北色彩點亮妝容

Hermès Beauty 2026秋冬限量系列以「極北之地」為靈感，將冰雪大地的冷冽、北境小屋的鮮明色彩，以及意想不到的暖意，轉化成三款限量唇膏。今季新系列推出了三款唇膏,有霧面/亮面選擇，而顏色則由輕透到濃郁，為今個秋冬妝容添上更有層次的表情。

極北色彩落在唇膏管上

今季收藏版唇膏管由Hermès美妝產品設計師Pierre Hardy操刀，設計從北極景致取材。純白底色呼應雪地，藍、紅、粉、黃、綠等色塊則像散落雪原上的彩色小屋，為冷冽意象注入明快活力。線條靈感來自撕紙藝術，勾勒冰川與雪峰的層次，令限量包裝更添收藏價值。

三款唇膏分別演繹不同妝感：有輕霧般自然透亮的色澤，也有絲絨般柔潤飽滿的濃度，讓唇色不只點亮妝容，也呼應秋冬不同心情。