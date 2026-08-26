Hermès Beauty 秋冬限量唇膏登場 以極北色彩點亮妝容

Hermès Beauty 2026秋冬限量系列以「極北之地」為靈感，將冰雪大地的冷冽、北境小屋的鮮明色彩，以及意想不到的暖意，轉化成三款限量唇膏。今季新系列推出了三款唇膏,有霧面/亮面選擇，而顏色則由輕透到濃郁，為今個秋冬妝容添上更有層次的表情。
極北色彩落在唇膏管上
今季收藏版唇膏管由Hermès美妝產品設計師Pierre Hardy操刀，設計從北極景致取材。純白底色呼應雪地，藍、紅、粉、黃、綠等色塊則像散落雪原上的彩色小屋，為冷冽意象注入明快活力。線條靈感來自撕紙藝術，勾勒冰川與雪峰的層次，令限量包裝更添收藏價值。
三款唇膏分別演繹不同妝感：有輕霧般自然透亮的色澤，也有絲絨般柔潤飽滿的濃度，讓唇色不只點亮妝容，也呼應秋冬不同心情。
限量外殼可替換使用
今次Rose Hermès愛馬仕瑰麗粉紅系列及Rouge Hermès愛馬仕唇妝系列的限量版外殼，均可替換任何常規系列唇膏色款，提升實用度。
38 Rouge Airelle越橘紅：透亮果香紅
以果香調紅色為主，帶柔和粉色調，效果透亮而細緻，像剛採摘的漿果般清新。質感輕盈貼唇，帶有「咬唇」般的柔焦色彩。配方結合白桑果萃取精華、芝麻籽油及覆盆子籽仁。
83 Rouge Scandinave北歐紅：濃郁而優雅
靈感源自斯堪的納維亞木屋的傳統色調。絲絨霧面質感柔滑貼服，配方中的白桑果萃取精華及芝麻籽萃取精華，令雙唇保持水潤舒適。
21 Rose Épicé辛香玫瑰：日常亮面粉調
顏色是品牌標誌性色調之一，以帶赤陶感的粉紅色呈現溫柔光澤。亮面唇膏質地細膩柔滑，能為雙唇添上光采，同時保持舒適觸感。配方加入白桑果萃取精華及胺基酸衍生物。