香港電影資料館25搜影禮免費入場 體驗修復菲林/打卡4米片罐牆 珍貴李小龍/張國榮演出片段曝光

香港電影能走過百年歲月，背後全靠一群默默耕耘電影工作者。西灣河香港電影資料館為慶祝成立25周年，由即日起至2027年5月9日，推出全新專題展覽《25搜影禮》。首度揭開這四分之一世紀以來，館方跨越歐洲、亞洲及美洲，尋覓流散世界各地的影像拷貝，以及修復保存各年代香港電影的故事，帶影迷從第一身感受電影的搜集與修復工作。
走進《25搜影禮》展覽廳，最矚目莫過於首度公開的珍貴電影片段。影迷可以親睹巨星李小龍早期的童星作品——1960年《人海孤鴻》的彩色修復片段，還有謝賢主演的《冬戀》(1968)，以及「哥哥」張國榮的經典作《阿飛正傳》(1990)。現場更破天荒展出多部失傳多年的戰前香港電影，包括1937年的《女性之光》，以及中國最早期的有聲電影之一《掙扎》(1933)。展場特設自由選映區，精選上百部電影預告片，讓參觀者隨意點播，藉著觀賞這批影片，穿梭香港影壇的黃金盛世。
化身修復員挑戰互動模擬遊戲
除了觀賞珍貴菲林影片，展覽強調「第一身」人性化沉浸體驗，打破傳統展覽單向觀賞框框。現場一比一還原極其珍貴的「菲林儲存庫」，市民可了解電影資料館想盡辦法，拯救每一本菲林，對抗歲月的侵蝕。而展覽最受年輕人歡迎是各個互動打卡位，包括一面寬達4米的巨型「片罐牆」，參觀者可以親手拿起各種片罐，感受沉甸甸的真實重量，並透過轉動圓板學習菲林的知識。
市民又可以像專業修復員一樣，拿起放大鏡逐格檢查菲林瑕疵、利用大型菲林捲動裝置，配對修復前後的畫面，甚至透過模擬遊戲體驗修復菲林的工作。現場亦會展示電影修復員使用的工作枱、手動倒片器，以及35毫米膠紙接片機等專業工具。不論是電影發燒友還是假日尋找打卡好去處的文青，均不容錯過這次電影資料館向電影歷史致敬的展覽。
《香港電影資料館‧25搜影禮》詳情：
日期：即日起至2027年5月9日
地點：香港西灣河鯉景道50號 香港電影資料館展覽廳
費用：免費入場
查詢：香港電影資料館