香港電影資料館25搜影禮免費入場 體驗修復菲林/打卡4米片罐牆 珍貴李小龍/張國榮演出片段曝光

香港電影能走過百年歲月，背後全靠一群默默耕耘電影工作者。西灣河香港電影資料館為慶祝成立25周年，由即日起至2027年5月9日，推出全新專題展覽《25搜影禮》。首度揭開這四分之一世紀以來，館方跨越歐洲、亞洲及美洲，尋覓流散世界各地的影像拷貝，以及修復保存各年代香港電影的故事，帶影迷從第一身感受電影的搜集與修復工作。

走進《25搜影禮》展覽廳，最矚目莫過於首度公開的珍貴電影片段。影迷可以親睹巨星李小龍早期的童星作品——1960年《人海孤鴻》的彩色修復片段，還有謝賢主演的《冬戀》(1968)，以及「哥哥」張國榮的經典作《阿飛正傳》(1990)。現場更破天荒展出多部失傳多年的戰前香港電影，包括1937年的《女性之光》，以及中國最早期的有聲電影之一《掙扎》(1933)。展場特設自由選映區，精選上百部電影預告片，讓參觀者隨意點播，藉著觀賞這批影片，穿梭香港影壇的黃金盛世。