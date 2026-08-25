全港首宗犬隻心臟病微創治療 毋須停心跳減手術負擔

文：Karen Yeung 攝：周令知 鳴謝：WEHUG 新界動物醫療中心 狗狗年紀漸長，心臟病亦較常見。十歲松鼠狗「BB」去年確診退化性二尖瓣疾病，最初屬B2期，今年5月病情突然惡化至C期，日夜咳嗽甚至咳至嘔吐，檢查發現心臟肥大及肺積水。BB其後接受全港首宗犬隻TEER（經導管二尖瓣修復術）微創手術，術後左心房與主動脈比例由2.41降至1.69，左心房容積減少約四成，咳嗽及活動能力均有改善。



小型犬較常患心臟病 二尖瓣退化性疾病是中小型犬較常見的心臟病，亦是TEER主要針對的疾病之一。WeHUG外科/神經科專長獸醫Dr. Max指出，TEER並非專門為小型犬而設，而是該病本身較常見於中小型犬，故接受手術的個案亦多為小型犬。惟體型越小，手術操作難度越高。歐美較常見接受相關手術的犬隻約重7至8公斤，但港、台、日、韓常見犬種僅2至5公斤，器械可操作空間更為有限，需要更精準的操作及團隊配合。至於體型極小的狗狗能否接受手術，關鍵不只在體重，真正須考慮的是心臟大小、結構及瓣膜條件。部分僅重一公斤多的犬隻目前仍有一定手術難度，但若病情令心臟擴大，且結構符合要求，仍有機會接受TEER。

心臟毋須停跳 減少手術對身體負擔 傳統開心手術須利用體外循環機維持血液循環，再令心臟停止跳動方能打開心臟修復瓣膜。此方式雖可較直接處理瓣膜問題，但體外循環及停止心臟跳動過程對身體衝擊較大，手術後或出現強烈炎症反應。TEER則毋須停止心跳，亦不需體外循環機，醫生透過微創胸腔入路，在心臟持續跳動下以器械夾合二尖瓣減少血液倒流，並依靠4D經食道心臟超聲波提供即時影像輔助定位。此技術原應用於人體，主要為年長或同時患有慢性疾病、未必適合承受傳統開心手術的患者提供較低負擔的治療。應用於狗狗後同樣著重減少創傷，惟TEER無法如傳統手術般完整修復瓣膜，並非所有病例皆適合。

術前須確認瓣膜「夾得住」 對獸醫而言，TEER最重要的並非「做得到」，而是「適不適合做」。術前狗狗須進行詳細心臟評估，包括經胸超聲波及經食道心臟超聲波，評估瓣膜厚度、活動度及可夾合性。若瓣膜嚴重鈣化或變形、組織不足以讓器械抓取，或倒流成因不適合以夾合方式處理，團隊不會勉強進行手術。醫生強調，病例篩選是整項治療的重要一環，必須先確認瓣膜條件適合方會考慮手術。 B2期可評估 用藥或手術視乎病情 確診後應繼續用藥還是考慮手術，並無單一答案。按心臟科共識，B2期已開始考慮藥物治療以延緩病情進入C期；現時TEER亦可於B2期評估，部分合適個案可透過手術嘗試延緩惡化。若藥物仍能有效控制病情，醫生會繼續調整治療；若控制效果有限才會再評估其他選項。主人不應單純以「做手術一定較好」作決定，須由獸醫根據病程、心臟結構及瓣膜狀況作整體判斷。

(左)WeHUG TEER醫療團隊主診醫生Dr. Eric（黃可為）、（中)外科/神經科專長獸醫Dr. Max（邱柏喻）、(右)資深心臟科及高階超聲波醫生Dr. Kang （康嘉翔）。

香港多一項治療選擇 BB去年8月確診B2期，今年3月仍屬B2+期，至5月已出現頻密咳嗽及肺積水，病情進入C期。接受TEER後，6月下旬首次覆診呼吸較穩定，7月下旬第二次覆診左心房與主動脈比例由2.41降至1.69，心臟逐漸縮小。團隊指出，TEER非一勞永逸根治瓣膜退化，術後仍需定期覆診，但透過減少倒流可改善心臟負荷，部分犬隻或可減少對去水藥及心臟藥物的依賴。 過往部分主人需帶犬隻赴台灣或日本接受治療，對患有心臟病犬隻飛行期間須面對氣壓變化風險。現時本港開始提供TEER，雖非所有心臟病犬隻皆能接受，但至少為符合條件者多一個選擇。

對年紀較大的狗狗而言，定期心臟檢查仍重要，若出現持續咳嗽、活動量下降或呼吸異常，主人應盡早求診，由獸醫評估病情及治療方案。

